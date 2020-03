Der Arbeitsmarkt im Burgenland entwickelt sich positiv – vor allem für die Jugendlichen.

BURGENLAND. Mit einem Minus von 6,4 Prozent und damit 725 weniger Arbeitslose im Vergleich zum Vormonat, wurde die die positive Entwicklung am burgenländischen Arbeitsmarkt im Februar fortgeschrieben. Im Jahresvergleich beläuft sich das Minus auf 2,4 Prozent.

Minus 9 Prozent

Besonders erfreulich ist der Trend bei den Jugendlichen. So ist die Jugendarbeitslosigkeit um 9 Prozent gesunken, was 90 Arbeitslose weniger im Segment bis 24 Jahre bedeutet. „Mit der Berufsorientierung, den überbetrieblichen Lehrwerkstätten, diversen Zuschüssen und weiteren Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeitnehmerförderung bis hin zur Lehre mit Matura haben wir in der Vergangenheit gezielt daran gearbeitet, Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir sehen nun, dass die Maßnahmen für Jugendliche greifen“, so LR Christian Illedits in einer Aussendung.

Überbetriebliche Lehrwerkstätte

Der Soziallandesrat möchte das bewährte Modell der überbetrieblichen Lehrwerkstätten langfristig finanziell absichern. Hierzu wären Partnerschaften mit heimischen Unternehmungen anzudenken und Wirtschaftsförderungen an Sozialkriterien zu knüpfen.

Chance 50 plus

Im Sektor 50 Jahre und älter ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen. Der Jahresvergleich ergibt jedoch eine leichte Steigerung von 0,8 Prozent – das sind 33 Personen mehr. „Um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, haben wir gemeinsam mit dem AMS Burgenland die Beschäftigungsinitiative ,Chance 50 plus‘ initiiert“, so Illedits.