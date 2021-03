Die Corona-Krise macht den burgenländischen Beschäftigten zu schaffen. Die Arbeitsbelastungen sind stark gestiegen, der Stress hat zugenommen und immer mehr finden mit ihrem Einkommen kein Auskommen mehr. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer Burgenland.

BURGENLAND. „Die Krise hat ihre Spuren bei den burgenländischen Arbeitnehmern hinterlassen. Die Gesamtsituation wird schwieriger – das zeigt sich auch in unserem Beratungsalltag“, bringt AK-Präsident Gerhard Michalitsch die aktuelle Situation auf den Punkt.

Am stärksten wird der Sinkflug des Arbeitsklima-Index von der Zunahme der psychischen Belastungen beeinflusst. Der Indikator für den Stress ist um 15 Prozent von 14 auf 29 Indexpunkte gestiegen. Weiters zeigt sich auch eine deutliche Zunahme der Isolation am Arbeitsplatz.

Zeitdruck und psychischer Stress

„Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten, fühlen sich durch Zeitdruck und psychischen Stress, aber auch durch die Einsamkeit am Arbeitsplatz belastet. Weit mehr als diejenigen, die ihre Arbeit nicht von zuhause aus erledigen“, erläutert Arbeitsklima-Projektleiter Reinhard Raml.

AK fordert bessere Arbeitsbedingungen

„Die psychischen Belastungen für die burgenländischen Arbeitnehmer werden mehr. Schon seit Jahren. Der aktuelle Arbeitsklima-Index zeigt deutlich: Die Krise hat diese Situation noch verschärft. Da muss in allen Branchen gegengesteuert werden. Einerseits braucht es daher den Ausbau des psychotherapeutischen Angebots und andererseits mehr Einbindung des Arbeitsinspektorats innerhalb der Betriebe. Zusätzlich macht auch ein niederschwelliger Zugang zu Supervision am Arbeitsplatz Sinn“, fordert AK-Präsident Michalitsch bessere Arbeitsbedingungen ein.

Frauen besonders betroffen

Immer mehr zum Problem wurde in die Krise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gerade Frauen trifft es hier besonders hart. Auch Beschäftigte im Gesundheitswesen leiden massiv darunter. „Der Anteil der Befragten, die die Vereinbarkeit als (sehr) gut empfinden ist um 13 Prozentpunkte auf 78 Prozent zurückgegangen“, erläutert Raml.

Systemrelevante Arbeitnehmer besonders unter Druck

Vor allem Pflegeberufe und jene im Gesundheits- und Sozialbereich klagten über höheren Zeitdruck, psychischen Stress und körperliche Belastungen. „Arbeitnehmer in den systemrelevanten Berufen leisten tagtäglich Unmenschliches, der Druck für sie ist groß, daher – und es mag abgedroschen klingen- darf die Wertschätzung nicht nur aus Applaus bestehen. Derzeit ist es aber so. Leider! Waren im Vorjahr Corona-Prämien bis 3.000 Euro noch steuerfrei, sind sie es heuer nicht mehr. Angesichts der anhaltenden Krise und Gesundheitsgefährdung ist das ein Hohn für alle, die dieses Land am Laufen halten – egal ob das Handelsangestellte sind, oder Gesundheits- und Pflegepersonal, oder Kollegen, die einfach im Betrieb die Stellung halten. Sie alle haben sich eine steuerfreie Prämie verdient“, fordert Michalitsch.

Arbeitslosigkeit und Einkommen

Geschwunden ist die Hoffnung auf eine positive wirtschaftliche Zukunft Österreichs. Sehr stark zugenommen hat unter den burgenländischen Befragten die Erfahrung mit Arbeitslosigkeit. 2019 gaben neun Prozent der Befragten an, in den vergangenen 12 Monaten irgendwann einmal arbeitslos gewesen zu sein – 2020 waren das 16 Prozent.

Alarmierend sind auch die Zahlen rund um die Zufriedenheit beim Einkommen. Die Burgenländer kamen 2020 auch schlechter mit ihrem Einkommen aus: nur noch 39 Prozent (2019: 44 Prozent) sagen, sie können gut davon leben bzw. es reicht vollkommen aus. Für 55 Prozent reicht es gerade, und weitere 5 Prozent geben an, es reicht nicht aus. Michalitsch: „Der Arbeitsklima-Index zeigt, dass viele Arbeitnehmer froh sind, überhaupt noch Arbeit und ein Einkommen zu haben“, so Michalitsch.