Der burgenländische Energieversorger stockt seine Lehrlingsausbildungsplätze von 40 auf 50 auf.

BURGENLAND. „Wir als burgenländischer Leitbetrieb sehen uns in der Verantwortung, jungen Menschen eine Ausbildung auf höchstem Niveau zu ermöglichen“, sagt Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits.

Elf Lehrstellen ausgeschrieben

Derzeit werden bei der Energie Burgenland 40 Lehrlinge ausgebildet, ab Herbst stehen Ausbildungsplätze für 50 Jugendliche zur Verfügung. In einem ersten Schritt sind elf Lehrstellen ausgeschrieben.

Die Lehrlingsoffensive hat vor allem zwei Gründe. „Wir stehen vor einer enormen Investitionsoffensive, für die auch Fachkräfte benötigt werden. Und wir wollen gerade in Krisenzeiten den jungen Menschen eine Perspektive bieten“, so Gerbavsits.

„Hält das Unternehmen jung“

Personalleiterin Beate Pauer-Zinggl unterstreicht den Stellenwert der Lehrlingsausbildung bei der Energie Burgenland. „Lehrlinge sind eine Investition in die Zukunft. Und wir bekommen auch die Sichtweisen der jungen Menschen ins Unternehmen, das hält das Unternehmen jung“, so Pauer-Zinggl, die speziell an die Mädchen den Aufruf richtet, sich auch für technische Berufe zu bewerben.

Grundsätzlich nimmt die Energie Burgenland ganzjährig Lehrlinge auf. Initiativbewerbungen sind jederzeit möglich. Die offenen Stellen findet man laufend auf der Energie Burgenland Website unter https://www.energieburgenland.at/unternehmen/karriere/bewerbung.html.

Lehrlingsförderung

Auch von Seiten des Landesregierung wird viel in die Lehrlingsförderung investiert. So unterstützt das Land die Lehrlinge mit Berufsorientierungsmaßnahmen, mit der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung, mit der Lehrlingsförderung sowie einem Wohnkostenzuschuss für Lehrlinge aus sozial schwachen Familien. „Eine optimale Ausbildung und Unterstützung der Fachkräfte ist ein entscheidendes Zukunftsthema des Landes“, sagt LR Christian Illedits.