Ein am Donnerstag bekannt gewordenes Gutachten eines gerichtlichen Sachverständigen sieht grobe Mängel bei der Prüfung der Commerzialbank durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) und Nationalbank (OeNB)

BURGENLAND. Laut dem 25-Seitigen Gutachten hätte der FMA sowie der OeNB die Schieflage der Commerzialbank Mattersburg seit langem auffallen müssen.

Bilanzsummen-Zuwachs von 92,62 Prozent

Während etwa die Bilanzsumme des österreichischen Bankensektors in acht der letzten elf Jahre geschrumpft sei, sei die Bilanzsumme der Commerzialbank Mattersburg von 413 Millionen auf 795 Mio. Euro gewachsen, was einen Zuwachs von 92,62 Prozent bedeutet. Außerdem habe die Commerzialbank mehr als 47 Prozent ihrer Bilanzsumme als Kredit an andere Banken vergeben – laut dem Gutachten war dies ein dreifach höhere Prozentsatz als im Branchenschnitt.

"Es erhärtet sich der Verdacht, dass staatliche Organe wie OeNB und FMA bei der Commerzialbank ihre Aufsichtspflichten massiv verletzt haben", teilte Rechtsanwalt Markus Spani von der Kanzlei Hausmanninger Kletter in einer Aussendung mit und ruft Geschädigte auf, sich zu melden.

Rechtliche Schritte gegen das Land Burgenland werde die Kanzlei ebenfalls prüfen – Experten würden dafür jedoch keine Basis sehen. Der Anwalt Ernst Brandl hingegen, sieht diese Basis sehr wohl als gegeben, wie er im Ö1-Mittagsjournal am Mittwoch erklärte: Das Land sei nämlich Genossenschaftsrevisor jener Genossenschaft, die wiederum die beherrschende Stellung in der Bank innehabe. Endgültig klären wird das wohl nur ein Gericht können.

SPÖ sieht sich bestätigt

Die SPÖ Burgenland sieht sich jedenfalls durch das Gutachten bestätigt: "Dieses unabhängige Gutachten bestätigt den Kurs des Landes mit einer Amtshaftungsklage gegen die Republik", so Klubobmann Robert Hergovich in einer ersten Stellungnahme. Das Gutachten zeige einmal mehr, "dass nicht das Land diesen Kriminalfall früher hätte aufdecken müssen sondern einzig und allein die Bundesorgane und diese sind ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen", so Hergovich.

FPÖ fordert U-Ausschuss und 50 Millionen für Betroffene

