Die burgenländische Industrie ist mit über 9.000 Beschäftigten einer der Top-Arbeitgeber sowie en Wirtschaftsmotor im Burgenland. Um die Betriebe zu weiteren Investitionen und Innovationen zu motivieren, fordern die Spartenvertreter entsprechende Rahmenbedingungen.

BURGENLAND. In der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland kam es zu einem Wechsel: Neuer Spartenobmann ist Christoph Blum (Trafomodern, Hornstein), als Stellvertreter unterstützen ihn Manfred Gerger (G² Industrial Engineering, Stegersbach) und Jochen Joachims (Braun Lockenhaus, Hammerteich).

Der personelle Wechsel ändert nur wenig an den wichtigsten Forderungen der Industrie. Dabei geht es insbesondere um räumliches Entwicklungspotential an den Standorten, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, gut qualifiziertes Personal und ein klares Commitment der öffentlichen Hand.

Industrie sucht Lehrlinge

Laut einer kürzlich durchgeführten Blitzumfrage unter den Mitgliedern der Industriellevereinigung (IV) gaben über 90 Prozent der befragten Industrieunternehmen an, ihre Lehrstellenpläne von vor Corona auch einhalten zu wollen. Allein 19 Lehrbetriebe wollen 2020 weit über 50 Lehrlinge aufnehmen. Voraussetzung: Wenn sich geeignete Bewerber finden. Rund 35 dieser ausgeschriebenen Lehrstellen sind derzeit noch nicht besetzt.

Manfred Gerger: „Das bedeutet, die Industrie ist sich ihrer Verantwortung zur Ausbildung bewusst. Seit Jahren geht die Kurve der Ausbildungsplätze in der Industrie nach oben. Oberstes Prinzip ist daher, die offenen Lehrstellen so gut als möglich zu besetzen.“

Das AMS habe derzeit genug Überbetriebliche Berufsausbildungs-Plätze (ÜBA) und dazu noch 30 Prozent mehr ÜBA-Stellen im Talon, falls sie gebraucht werden. Gerger: „Wir sehen daher keinen Bedarf an einer weiteren ÜBA. Die jungen Menschen aus den bestehenden ÜBAs so schnell als möglich auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, dafür steht die burgenländische Industrie gerne zur Verfügung.“

„Mindestlohnforderung kontraproduktiv“

Um die Löhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern, ist – laut den Spartenvertretern – eine allgemeine Senkung der Steuer- und Abgabenquote der einzig richtige Weg. Christoph Blum: „Statt mit der kontraproduktiven Mindestlohn-Forderung Teilzeit-Arbeit zu stärken, wäre es sinnvoller, Anreize für Vollzeitarbeitsplätze zu schaffen.“

Hinzu kommt, dass Arbeitsplätze gerade im Niedriglohn-Bereich gefährdet seien – durch eine Anhebung des Mindestlohns würde sich dieser Effekt verschärfen.

Digitalisierungsboost erfordert Breitbandkapazitäten

Erneuert wird außerdem die Forderung nach einer gut funktionierenden und flächendeckenden Versorgung mit Breitband- und Netzinfrastruktur ist. „Die Technik bleibt nicht stehen. Die in den Unternehmen eingesetzte digitale Infrastruktur wird – auch bedingt durch die Corona-Situation – noch schneller adaptiert und erweitert. Umso wichtiger ist ein rascher und kapazitätsmäßig ausreichender Ausbau einer funktionierenden Breitbandinfrastruktur. Eine ausreichend schnelle und verfügbare Internetanbindung gehört heutzutage genauso dazu, wie ein Strom-, Wasser- oder Kanalanschluss“, so Gerger.

Aufholbedarf im Süden des Landes

Eine von der Wirtschaftskammer Burgenland durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 67 Prozent der Industriebetriebe mit der derzeitigen Internetanbindung unzufrieden sind. Vor allem in den Bezirken Güssing und Jennersdorf ist die Versorgung ungenügend. Hier besteht Aufholbedarf. Die burgenländische Industrie fordert daher ehest baldige, effiziente Umsetzung des flächendeckenden Breitbandausbaus in allen Bezirken. Der Ausbau sollte im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

160 Industriebetriebe

Derzeit gibt es im Burgenland rund 160 Industriebetriebe. Die größten Branchen dabei sind die Metalltechnische Industrie (27 Betriebe), Nahrungs- und Genussmittelindustrie (26), Holz- und Sägeindustrie (26), Chemische Industrie (19), Stein- und keramische Industrie (17) und die Elektroindustrie (14). In Summe haben die Unternehmen über 9.000 Beschäftigte.