Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth übt scharfe Kritik am Wirtschaftskurs der Landesregierung. Große Chancen für die Zukunft der burgenländischen Wirtschaft sehen er und EU-Parlamentarier Christian Sagartz im neuen europäischen Budget.

BURGENLAND. Das Land habe sich in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt aufgrund der EU-Förderungen – sehr gut entwickelt. Im Moment sei jedoch der Wirtschaftsmotor ins Stottern geraten, so WK-Präsident Peter Nemeth.

„Wenig Impulse von der Landesregierung“

Den Grund dafür sieht Nemeth am Wirtschaftskurs der Landesregierung, der „wenig bis gar keine Impulse“ liefert. „Um einen Standort erfolgreich führen zu können sind im Wesentlichen drei strategische Handlungsfelder für die nächsten Jahren von großer Bedeutung: Digitalisierung, Infrastruktur und Arbeitsmarkt“, meint der WK-Präsident.

„Wiirtschaftsfeindliche“ Signale

Das Burgenland sei jedoch in eine andere Richtung unterwegs. „Anstatt sich zu vernetzen, werden Grenzen aufgebaut und wirtschaftliche Modelle entwickelt, die nichts mit einer freien Marktwirtschaft zu tun haben. Wir gehen eigentlich in eine Planwirtschaft und das finden wir als Interessensvertretung als hinderlich“, so Nemeth, der sich von der Politik Planungssicherheit und Verlässlichkeit erwartet. Die Signale, die vom Land ausegetzt werden, – nämlich „einen Kollektivvertrag mit einem gesetzlichen Mindestlohn auzuhebeln“ – bezeichnet Nemeth als wirtschaftsfeindlich.

Digitalsierung und Klimaschutz

Als große Chance für die Wirtschaft im Burgenland sieht EU-Abgeordneter Christian Sagartz den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union, der demnächst beschlossen wird. Mit dem 750-Milliarden dotierten Aufbauprogramm gegen die Auswirkungen der Corona-Krise wird der Schwerpunkt auf Digitalsierung und Klimaschutz gelegt.

Breitband- und Glasfaserverbindungen direkt fördern

Vor allem im Bereich der von Breitbandinternet ortet Sagartz Aufholbedarf im Burgenland. „Ein Fünftel der burgenländischen Betriebe ist mit der vorhandenen Internetverbindung sehr unzufrieden – vor allem in den Bezirken Güssing und Jennersdorf“, so Sagartz. Neben dem bereits bekannten Vorschlag der ÖVP, eine landeseigene Glasfasergesellschaft einzurichten, fordert der EU-Parlamentarier das Land auf, die Unternehmer mit einem Direktförderprogramm im Bereich der Breitband- und Glasfaserverbindungen zu unterstützen.

Fokus auf Photovoltaik

Eine Neuausrichtung der Förderprogramme fordert Sagartz auch im Bereich des Klimaschutzes. „Jetzt gilt es, auf Photovoltaik zu setzen.“ Von den bisherigen Initiativen der Landesregierung zeigt sich der EU-Abgeordnete enttäuscht: „Ich habe seit dem Budgetbeschluss des Landes noch keine einzige Meldung gehört, wie man das Geld aus Brüssel künftig abholen möchte.“