ÖSTERREICH. Aufgrund der Corona-Krise kam es zu einem regelrechten Immobilienboom. Auch aufgrund der niedrigen Zinsen investierten viele Österreicher in Betongold. Dadurch kam es bundesweit ab dem vierten Quartal 2020 zu einer zweistelligen Preissteigerungen bei Wohnimmobilien. So erhöhte sich der Preis einiger Wohnungen außerhalb Wiens im Schnitt um 14,3 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die Preise weiter steigen werden.

Diese Woche neu:

Salzburger Land

In Niedernsill im Bezirk Zell am See wird eine Wohnung in einem Massivholzbau angeboten. Die letzte Einheit im Obergeschoss bietet einer Jungfamilie auf 4 Zimmer verteilt 92 Quadratmeter Wohnfläche. Außerdem gibt es einen einladenden Balkon mit 9 Quadratmetern. Mehr.

Oberösterreich

In St. Georgen wird eine traumhafte Wohnung mit großer Sonnenterrasse vermietet. Die Wohnfläche beträgt etwa 90 Quadratmeter und verteilt sich auf ein Wohnzimmer, einen Vorraum, eine Küche, zwei Schlafzimmer, einen Abstellraum und ein Bad mit WC. Außerdem gibt es zwei Parkplätze im Carport. Mehr.

Salzburg-Stadt

Im Salzburger Stadtteil Nonntal steht eine wunderschöne 4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf. Nonntal liegt südlich der linken Altstadt und wird im Osten durch den Eschenbach, im Norden durch den Festungsberg, im Westen durch die Fürstenallee und den Hans-Donnenberg-Park begrenzt. Die Wohnung wurde 1979 gebaut und 2018 renoviert. Die Wohnfläche beträgt ca. 84 Quadratmeter im Dachgeschoß. Außerdem gibt es einen großen Nord-Ost Balkon. Mehr.

