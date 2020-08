Die Klimaerwärmung lässt sich nicht mehr leugnen, vor allem im urbanen, verbauten Gebiet wird es heißer und heißer: Hitzetote in einem hiesigen Sommer sind neuerdings an der Tagesordnung und nehmen zu, die Städte reagieren und integrieren "coole Straßen". Beim Forum Alpbach diskutierten Experten über die Zukunft der Architektur und wie wir nachhaltiges Bauen in den urbanen Raum bringen können.

ÖSTERREICH. Veronika Müller ist Expertin was nachhaltiges Bauen betrifft. Sie leitet seit 2008 den Universitätslehrganges „überholz“ an der Kunstuniversität Linz. "Mit Holz ist es wie mit der Welt, je mehr man darüber weiß, desto schöner wird es", so der Slogan. Ziel ist es, eine interdisziplinäre Ausbildung zu schaffen und damit die Qualitäten des Holzbaus in Österreich nachhaltig zu heben. Die vielen tragfähigen Netzwerke und Kooperationen, die zwischen Studierenden, Absolventen, Vortragenden und Lehrenden entstanden sind, veranschaulichen den Erfolg des Studiums und seines Lehrkonzepts.

Natürlichen Wind für Raumkühlung verwenden



"Wir haben natürlich den Fokus auf eine Reduktion von Emissionen, auch auf eine Reduktion des Energieverbrauchs, sowie das Minimieren von Energieverlust, all das muss beim nachhaltigen Bauen integriert werden", so Müller: "Aber auch ökonomisch soll Nachhaltigkeit Priorität haben, etwa was Sonnenenergie betrifft, oder wie man den natürlichen Wind für nachhaltige Kühlung verwendet, weiters muss bedacht werden, was urbanes Planen auch bedeutet: Gibt es öffentliche Verkehrsmittel und eine gute Anbindung sowie Infrastruktur, passt die Planung in das lokale Bild und unterstützt sie die lokale Wirtschaft."

"Holzbau alleine ist zu wenig"



Müller betont, dass es bei nachhaltiger Architektur nicht nur um Holzbau geht, sondern um das gesamte Bild, um das urbane Planen: "Das Miteinander von allen Beteiligten ist wichtig, Fragen wie: Wie passt die Architektur in die Landschaft, integriert das Haus lokales Design und lokale Handwerkskunst? Denn vor der wirtschaftlichen kommt auch die soziale Verantwortung, jedes Gebäude muss ausbalanciert sein, um ein Maximum an lokalen Qualitäten zu optimieren."

Veronika Müller vom Universitätslehrganges „überholz“ an der Kunstuniversität Linz (oben links) diskutierte mit Tanja Spennlingwimmer, Leiterin der Abteilung Investoren- & Standortmarketing bei der oberöberreichischen Wirtschaftsagentur Business Upper Austria (unten) beim Forum Alpbach mit Moderator (oben re.).

Firmen brauchen strategisches Planen



Tanja Spennlingwimmer, Leiterin der Abteilung Investoren- & Standortmarketing bei der oberöberreichischen Wirtschaftsagentur Business Upper Austria, freut sich, dass das Bewusstsein für Themen wie Klimaerwärmung und Nachhaltigkeit steigt. "Das lokale Planen wird daher immer wichtiger." Spennlingwimmer betont, dass es mehr strategisches Planen braucht." Hier spricht sie konkret die Wichtigkeit der Raumordnungspläne der Gemeinden an. "Das Planen der Landschaft ist essentiell, in Oberösterreich ist dies vor allem von Gemeinden abhängig, denn die machen die Regionalplanung. Es wäre schön hier besser zusammenzuarbeiten, wie man am besten die Widmungen aufteilt. Es braucht eine lokale Gemeinschaft und Klarheit, wie man Häuser besser nutzen kann."

Nachhaltige Architektur ist attraktiv für Mitarbeiter



Mit Land, also mit Grund und Boden, ist in Österreich wirklich verantwortungsvoll umzugehen, so die Expertin. Und sie betont, dass eine hohe Lebensqualität sowie Gebäude, die nachhaltig aber auch leistbar sind, das Ziel seien. "In Oberösterreich haben wir 300 bis 500 Projekte im Jahr, wo wir Firmen unterstützen, die sich ansiedeln wollen. Das große Thema sind die hier auch die Nachbarn. Es ist wichtig für die Firmen, wie sie ihre Gebäude erreichten und in welcher Architektur. Auch für die Angestellten ist das wichtig. Denn ein architektonisch nachhaltiges Firmengebäude zieht Leute an." Spennlingwimmer betont, dass es den Firmen wichtig sei, nachhaltig zu bauen oder in Nachhaltigkeit zu investieren.

Holz ist nachhaltig und lokal



Welche Materialen sind also ideal im nachhaltigen Bau? Müller betont, dass beton seine Qualitäten hat. Aber dass auch etwa Stroh ideale Merkmale bezüglich Isolation habe. Doch sei es nicht zugelassen. "Es gilt also immer abzuwägen und abzuklären: Sind die Materialien nachhaltig? Sind sie zugelassen? Wir brauchen jedenfalls einen ganzheitlichen Ansatz", so Müller: "Ich bevorzuge Holz, es ist lokal und nachhaltig." Holzbau und die Kultur der Kooperation, das gehöre gefördert, Handwerker müssen strategischer denken, detaillierter. "Wir sehen, wenn alle zusammenarbeiten, dass wir alle Beteiligten dazu bringen müssen, am "Großen Ganzen" mitzuarbeiten."

Sparen ist nicht immer günstig, da nicht nachhaltig



Müller übt Kritik an der Sparpolitik beim Bauen, denn diese sei langfristig gesehen eben nicht immer günstig, da nicht nachhaltig: "Normalerweise möchten alle immer die Kosten minimieren, um einzusparen, aber am Ende erspart man sich nichts, und es wird nicht günstiger. Sparen bedeutet auch, dass es negative Reaktionen gibt und keine Lösungen, die langfristig nachhaltig sind."

Regionale Kooperationen sind die Zukunft



Spennlingwimmer betont, dass es in der Industrie der Trend zum Recycling gebe, zum Wiederaufbereiten. "Un das ist auch gut so." Weiters betont sie, die Wichtigkeit der regionalen Zusammenarbeit: "Wir müssen Regionen gemeinsam entwickeln, die einen gemeinsamen Nutzen haben und sich auch die Kosten teilen. Das ist unser Ziele, wie etwa das Gründen von Energiegemeinschaften, die sich die Energie teilen. Das ist die Zukunft, da müssen wir ansetzen."

"Als Architektin möchte ich betonen, wir brauchen neues, integriertes Planen, weniger linear, denn was wir noch immer machen, und das ist auch irgendwie verständlich, ist, dass jeder seine eigenen Fokus hat. Aber was wir sehen ist, dass wir außerhalb unserer Grenzen denken müssen, wir müssen die Leute zusammenbringen, um Kooperationen zu schaffen. Das ist nicht leicht und muss trainiert werden, aber es gibt Initiativen", so Veronika Müller

Wie verändert Homeoffice die Büroplanung?



Auf die Frage, wie die durch Corona ausgelöste Situation des Homeoffice nun die Büroplanung beeinflusst, sagt Spennlingwimmer: "Seit es Homeoffice gibt, ist das attraktiver für Firmen und hat Auswirkungen auf die Büroplanung. Die typische Officearbeit kann jetzt auch von zuhause gemacht werden, das wird normal werden, die Kosten für Büros können sich Firmen nun sparen und man kann sie umschichten." Einene positiven Aspekt sieht sie auch für die Regionen: "Die Angestellten, die nun Zuhause arbeiten, haben nun mehr Chancen, ihr lokales Umfeld zu nutzen und stärken damit die regionale Gemeinschaft."

