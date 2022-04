Die Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) erwartet im Jahr 2022 einen Anstieg der Inflation auf 5,6 Prozent. Haupttreiber des Preisauftriebes sind laut OeNB „Rohöl, Gas und Elektrizität“.

ÖSTERREICH. Der Krieg in der Ukraine trage dazu bei, dass die Inflationsrate auch in den nächsten Monaten hoch bleiben werde. „Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf den höchsten Jahreswert seit Bestehen der Währungsunion“, hießt es von der OeNB am Montag dazu.

Auch bei Agrarrohstoffen ist aufgrund des Krieges in der Ukraine mit einer Angebotsverknappung zu rechnen. Zudem verteuern die Energiepreise die Produktionskosten. Die Inflationsrate für Nahrungsmittel dürfte in diesem Jahr daher sogar noch weiter ansteigen, erwartet die Nationalbank.

Spürst du die Teuerung?

Energiepreise: 45 Euro Mehrkosten pro Monat

Die Preise für Strom, Gas und Treibstoffe stiegen im Laufe des Jahres 2021 stark an – der durchschnittliche österreichische Haushalt im Februar 2022 beinahe 45 EUR mehr pro Monat für Energie ausgab als noch im Februar 2021. Besonders hoch ist die Belastung durch die gestiegenen Energiekosten für einkommensschwache Haushalte, etwa Arbeitslose oder Ausgleichszulagenbeziehende.

Höhepunkt im April

Der Höhepunkt der Inflationsentwicklung wird für April mit 7,2 Prozent erwartet. Nächstes Jahr und danach soll sich die Inflation laut derzeitiger Einschätzung der Nationalbank aber wieder deutlich beruhigen – auf 2,9 Prozent 2023 und 2,2 Prozent im Jahr 2024.

Mehr zum Thema:

Die Energiepreise bleiben auf hohem Niveau

Sprit im März so teuer wie noch nie