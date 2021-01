Rund ein Drittel der Österreicher sind Single. 70 Prozent davon wollen daran etwas ändern und sind für eine Beziehung bereit, deutlich mehr Männer als Frauen. Das ergab eine aktuelle, repräsentative Studie im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.at unter 1.503 Österreichern, darunter 451 Singles.

ÖSTERREICH. Aktuell leben hierzulande rund 1,8 Millionen Singles (30 Prozent der Österreicher im Alter von 18 bis 69 Jahren). Ob sie heuer einen Partner kennen lernen, hängt stark davon ab, wie aktiv sie selbst danach suchen. Während 18 Prozent davon überzeugt sind, sich im neuen Jahr zu verlieben und dafür auch aktiv auf die Suche gehen zu wollen, sind 50 Prozent zwar offen für Neues, lassen aber weiterhin einfach alles auf sich zukommen.

„Zu Beginn eines neuen Jahres ist der Wunsch sich zu verlieben besonders stark ausgeprägt. Man setzt sich oft bewusster mit seiner Erwartungshaltung und den eigenen Prioritäten auseinander, Optimismus und Zuversicht helfen einem, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und etwas für sein Liebesglück zu tun“, erklärt Parship-Psychologin Caroline Erb.

Männer sehen sich eher nach Beziehung als Frauen

Rund ein Viertel zweifelt an dem Erfolg, jemanden kennen zu lernen und fünf Prozent meinen, sie hätten darauf keinen Einfluss, würden sich aber einen Partner sehnlichst wünschen. Nur 14 Prozent der Männer sind mit dem Singledasein glücklich und wünschen sich zumindest vorläufig keinen Partner, bei den Frauen sind es fast doppelt so viele. Und auch der Wunsch nach einer Partnerin ist deutlich stärker ausgeprägt: Acht von zehn alleinstehenden Männern hätten gerne eine Beziehung, bei den Frauen trifft dies nur auf sechs von zehn zu. So gibt es auch weniger Single-Männer als Frauen – 27 vs. 33 Prozent.

Jeder Zweite unter 30 Jahren ist Single

In der Altersgruppe der unter 30-jährigen ist fast jeder zweite alleinstehend. Die meisten Singles leben im Burgenland (38 Prozent), Vorarlberg (39 Prozent) und Wien (37 Prozent). Davon sind 42 Prozent schon länger als drei Jahre Single, 17 Prozent der Befragten sind seit einem Jahr Single, 15 Prozent zwischen einem und drei Jahren. Je länger man alleinstehend ist, desto geringer ist die Hoffnung, einen passenden Partner zu finden. So glauben 35 Prozent jener, die kürzer als ein Jahr Single sind daran sich bald zu verlieben. Dauert das Single-Dasein bereits drei Jahre oder länger, sind nur neun Prozent zuversichtlich sich 2021 wieder mal zu verlieben. Caroline Erb: „Die meisten österreichischen Singles wünschen sich einen Partner, hoffen allerdings, dass sich diese Sehnsucht von alleine erfüllen wird. In dieser besonders herausfordernden Zeit sind Mut und aktives Handeln besonders wichtig. Die Online-Partnersuche gilt dabei als bevorzugte Variante, jemanden Passenden zu finden und seine Möglichkeiten zu erweitern.“

