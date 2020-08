31. August – 2. September 2020

Bierbraukurs – Wissen, Wundern & Genießen

Hotel Gotthard, Lech

+43 5583 35 60 0

www.gotthard.at

https://www.lechzuers.com/bierbraukurs-wissen-wundern-geniessen-2/

Buchung unter: hotel@gotthard.at

In der Omes Genusswelt braucht sich etwas zusammen. Drei intensive Tage lang erlernen interessierte Bieraficionados die hohe Kunst des Bierbrauens von niemand geringerem als dem erfahrenen Braumeister Dr. Günther Seeleitner. Er ist ein leidenschaftlicher Bier-Fachmann mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Braumeister in Groß- und Microbrauereien und als Ausbildner für angehende Biersommeliers. Verkostungsschulungen, Sensorik-Training, Schanktechnik und das Thema „Bier als Speisenbegleiter“ stehen auf dem intensiven Lehrplan in der Omes-Brauerei. Zum Entspannen zwischendurch empfiehlt sich ein Morgenspaziergang auf den grünen Almen ringsum oder ein Abstecher in die exklusive Wellness Oase des Hauses. Alle Details zum Programm finden Sie unter: https://www.gotthard.at/bierbraukurs.html

Drei Übernachtungen mit Halbpension,

inkl. dreitägigem Kurs Bierbrauen und Bierwissen, zwei Mittagessen aus der Backstube, ein Mittagessen vom Haubenkoch mit Bierbegleitung, Seminarunterlagen, Hotelangebote und Wellness.

Preis pro Person € 1.225,-