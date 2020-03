Mit meinbezirk in das Wochenende! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort in unserem Wetter zum Wochenende nachgelesen werden.

ÖSTERREICH. Eine Kaltfront nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Süden eines Italientiefs bringt in den ersten Stunden in nahezu ganz Österreich Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze befindet sich zwischen 700 und 1400m Höhe. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt insgesamt im Süden und Südosten. Am Nachmittag lässt der Niederschlag allgemein nach, die Wolken bleiben jedoch weiter dicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Oberösterreich sowie im Norden Salzburgs und Tirols mitunter auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Nach 0 bis 7 Grad in der Früh, steigen die Temperaturen tagsüber auf 2 bis 12 Grad, die tieferen Werte werden im Süden gemessen.

...guten Morgen!..wünsche euch einen wunderschönen Tag, LG Kurt...und die Redaktion schließt sich dem gerne an!

Foto: Kurt Dvoran

Wechselhafter Samstag

Während es im Donauraum und im östlichen Flachland meist trocken und sogar deutlich sonniger bleibt, muss zwischen dem Bregenzerwald und dem Wald- und Mostviertel bis zum Abend wiederholt mit Regen- oder mit Schneeschauern gerechnet werden. Die Schneefallgrenze beträgt 500 bis 900 Meter. Außerdem kräftiger Wind aus West bis Nordwest. Die höchsten Temperaturen: 2 bis 12 Grad, 12 im Südosten. In 2000m minus 9 bis minus 5 Grad.

Die ersten Frühlingsboten

Foto: Elisabeth Schnitzhofer

Freundlicher Sonntag

Der Sonntag beginnt großteils sonniger, im Bereich der Nordalpen fallen einige Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 700m in Niederösterreich und 1100m in Tirol. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Mit 6 bis 12 Grad wird es allgemein etwas milder.

Innsbruck muss mit Schneeschauern rechnen.

Foto: Thomas Holzmann

Frostiger Montag

Die neue Woche startet mit frostigen Temperaturen zwischen minus zwei und plus vier Grad. Zudem regnet oder schneit es zunächst verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 900 und 1100m Seehöhe. Im weiteren Verlauf zeigt sich hier und da die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 11 Grad.

Sonnenuntergang, Darscho-Apetlon,Burgenland. Hoffentlich kommt rasch der Feierabend.

Foto: Renata Hummer-Fotografie

