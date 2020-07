Mit meinbezirk in das Wochenende! Ob Regenschirm, Badehose, Blitzableiter oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort in unserem Wetter zum Wochenende nachgelesen werden.

ÖSTERREICH. Der Sommer macht am Freitag eine kurze Pause, besonders im Bergland kann es am Nachmittag stark regnen. Am Samstag gibt es aber wieder vermehrt Sonnenstunden. Sommerlich heiß wir der Sonntag vor allem im Osten.

Unwettergefahr am Freitag

Am Freitag gibt es dann noch mehr Wolken, Regenschauern und Gewitter. Schon ab den Morgenstunden breiten sich diese von Westen her aus. Im Tagesverlauf können diese sogar noch stärker werden. Es besteht Unwettergefahr. Die Sonne schafft es nur selten durch die Wolken zu brechen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus dem Westen bis Nordwesten. Mit einem teils kräftigen Auffrischen des Windes in Gewitternähe ist zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Freitag 22 bis 29 Grad.

Die Stimmung, wenn die Sonne am Prebersee untergeht, ist wirklich einzigartig.

Foto: Matthäus Schröcker

hochgeladen von Matthäus Schröcker

Mehr Sonnenschein am Samstag

Am Samstag gibt es dann etwas mehr Sonnenschein. Mit längeren sonnigen Phasen ist am ehesten im im Flachland des Nordens und Ostens zu rechnen. Leider bleiben dichtere Wolken und ein paar gewittrige Schauer auch am Samstag nicht aus. Die können sich mit ein paar hochreichenden Quellwolken am Nachmittag vor allem nördlich des Alpenhauptkammes bilden. Der Wind kommt meist aus West bis Nord und weht mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Samstag bei 23 bis 29 Grad.

Hintergrund die Loferer Steinberge

Foto: Roberto Moresco

hochgeladen von Roberto Moresco

Sonne am Sonntag Nachmittag

Am Sonntag scheint zunächst noch die Sonne. Im Westen gibt es aber eine Störungszone. Dort muss schon am Vormittag mit den ersten Schauern gerechnet werden. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken dann auch auf die Osthälfte des Landes aus. Dann ist auch im Süden mit Schauern und eingelagerten Gewittern zu rechnen. Im Nordosten ist die Schauer- und Gewitterneigung am geringsten. Am Nachmittag kann sich die Sonne wieder im Westen durchsetzen. Der Wind weht erst schwach aus südlichen Richtungen, mit der Störung dreht er auf Südwest bis West und frischt mäßig bis lebhaft auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Sonntag bei 24 bis 31 Grad.

In Lichtenwörth mit Blick auf die Hohe Wand und den Schneeberg

Foto: Lysann Hoffellner

hochgeladen von Lysann Hoffellner

Größtenteils sonnig am Montag

Am Montag setzt sich größtenteils sonniges Wetter durch. Tagsüber können sich aber vereinzelt einige Quellwolken bilden. Speziell im Bergland muss auch mit dem einen oder anderen Regenschauer gerechnet werden. Die Schauer- oder Gewitterneigung aber landesweit nur gering. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus dem Westen bis Nordwesten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 31 Grad.

Wetterwarnungen by ZAMG