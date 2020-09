Nach dem abklingendem Regen bringt der Spätsommer Temperaturen bis zu 27 Grad.

ÖSTERREICH. Am Montag sorgten noch Wolken einer abziehenden Kaltfront über Österreich vor allem in den Alpen sowie im Süden und Südwesten für etwas Regen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad.

Hoch bringt Sommer zurück

Ein Hoch dominiert diese Woche und beschert uns strahlendes sonniges Wetter. Nur in einigen inneralpinen Becken oder Tälern können sich Frühnebel zum Teil zäh halten. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig. In der Früh hat es sechs bis 14 Grad, danach erwartet die ZAMG eine Tageserwärmung auf 19 bis 25 Grad, am wärmsten im Westen.

Dieses Liebespärchen auf 1600 m Seehöhe hat sich für ihr Tete a tete eine Schwalbenwurzenzianblüte ausgewählt.

Nach Auflösung letzter lokaler Frühnebel überwiegt der Sonnenschein auch am Mittwoch. Ein paar Quellwolken werden über den westlichen und südwestlichen Berggipfeln zu sehen sein. Diese könnten einzelne Regenschauer bis zum Abend bringen. Der Wind aus Südost bis Südwest weht schwach bis mäßig. Das Thermometer klettert auf bis zu 28 Grad.

So schön 😍

Unbeständig ab Wochenmitte

Wie Tags zuvor startet man in den Donnerstag in den inneraplinen Regionen und im Süden mit Nebel, sonst scheint verbreitet die Sonne. Im späteren Verlauf ziehen allgemein von Nordwesten einige Wolkenfelder durch und sie bringen örtlich übers Land verteilt Regenschauer, im Bergland an der Alpensüdseite sind sogar Gewitter möglich. Tageshöchsttemperaturen: 22 bis 27 Grad. So bleibt der Herbst 2020 wohl dem unbeständigen Sommer 2020 treu.

In der Früh am Freitag sind noch einige stärkere Restwolken sowie ein paar Nebel- und Hochnebelfelder zu erwarten. Danach setzt sich immer mehr die Sonne durch. Quellwolken entstehen dann besonders über den Bergen, die vereinzelt im westlichen Bergland gewittrige Regenschauer bringen können. Die Temperaturen beginnen bei 9 bis 14 Grad und klettern dann auf bis zu 27 Grad.

