Sie sind der Export-Schlager vom Balkan: Cevapcici! Groß und Klein verputzen sie inWindeseile. Dazu noch ein Djuvec Reis, Ajvar und vielleicht ein milder roterZwiebelsalatund das Abendessen, die Vereinsfeier oder der Kindergeburtstag ist gerettet!Doch wie macht man in kurzer Zeit so schnell so viele Cevapcici? Mit den Händen rollen? Keinesfalls! Hier kommt der Trick!

ÖSTERREICH. Eines vorab: Es gibt keine originalen Cevapcici. Wem schon einmal original Cevapcici kredenzt worden sind, der kann sich sicher sein: Original ja, nach dem Original-Rezept des Kochs. Denn auf dem Balkan hat jedes Land, jede Region, jede Stadt und jedes Dorf – ja fast jede Straße ein unterschiedliches Rezept. Manche würzen das Fleisch gar nicht, andere wiederum geben Natron hinzu – so dass die Cevapcici ein leicht gummiartige Konsistenz bekommen.



Welches Faschiertes?

Auch hier wieder die Antwort: dafür gibt’s keine Vorschriften. Im zu rund 50 Prozent muslimisch geprägten Bosnien-Herzegowina wird man eher weniger ein Faschiertes aus Schweinefleisch verputzen. Dafür wird dort kräftig Rindfleisch mit Lammfleisch vermischt. Und so soll es auch sein: Jeder darf sich sein Faschiertes so mischen, wie es beliebt.



Der Trick

Eine Cevapcici Presse muss her! Ganz einfach. Welche Marke man sich aussucht dürfte egal sein. Das Prinzip all dieser Pressen: Faschiertes einfüllen, den Deckel drauf, drücken und schon kommen – je nachdem für wie viel Cevapcici die Presse ausgelegt ist, wohlgeformte und vor allem lockere Cevapcici aus den Löchern am Boden. Hierfür einfach mal im Internet nach Cevapcici-Presse suchen. Und: Mit solchen Cevapcici Pressen lassen sich auch Kroketten oder Gnocchi zubereiten. Ebenfalls in kürzester Zeit. Wenn es eben mal für eine große Meute schnell gehen muss.



Beilagen zu Cevapcici

Oberhalb wurden ja schon Djuvec Reis, Ajvar und ein Zwiebelsalat erwähnt. Ich möchte aber gerne noch einen Alternativen Vorschlag machen. Serviert die Cevapcici doch mal in einer leckeren Tomaten-Käse-Soße. Zum Schluss wird dabei noch frischer klein gehackter Knoblauch und Petersilie darübergestreut. Das Rezept steht gleich unterhalb.

Allgemeine Informationen

Portionen: 35 Cevapcici

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zutaten

Für Cevapcici:

1kg gemischtes Faschiertes

5 EL Gewürzmischung (nach Wahl)



Für die Tomaten-Käse Soße:

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

1 EL Tomatenmark

1 kg stückige oder passierte Tomaten (aus der Dose)

100 ml Weißwein

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Chilipulver

150 g Feta

2 Frühlingszwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

Zubereitung

Zubereitung Cevapcici:

1. Gewürzmischung und Faschiertes vermengen, dann in 200 g - Portionen aufteilen.

2. Immer 200 g die Cevapcici Presse geben und die Cevapcici heraus pressen.

3. Cevapcici in der Pfanne auf dem Herd oder auf dem Griller bis zur gewünschten Garstufe/Röstung grillen/braten.



Die Tomaten-Käse Soße:

1. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und eine klein gehackte Zwiebel glasig dünsten.

2. 1 EL Tomatenmark dazugeben, anrösten und mit 100 ml Weißwein ablöschen.

3. Die Tomaten dazugeben und alles 5 Min köcheln lassen.

4. Jetzt mit Salz, Pfeffer und Chilipulver würzen.

5. Nach weiteren 15 Minuten klein gestückelten Fetakäse beigeben.

6. Für weitere 5 Minuten köcheln, dabei sollte der Käse ein wenig schmelzen. Jetzt aber nicht mehr umrühren!

7. Abschließend den klein gehackten Knoblauch, die fein geschnittene Frühlingszwiebel und die geschnittene frische Petersilie darüber streuen.

