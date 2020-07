Es ist Beerenzeit! Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeerenund Brombeeren sind wohl die bekanntesten und beliebtesten innerhalb dieser Gattung. Meist zu Marmelade verarbeitet landen sie in Gläsern auf dem Frühstückstisch.Eine weitere häufige Verwendung erfahren sie in der Küche, wenn Kuchen oder Torten gebacken werden. Und darum kümmern wir uns heute, es gibt Käsekuchen im Glas – und zwar mit Himbeeren.

ÖSTERREICH. Der Käsekuchen im Glas ist ein wunderbares Sommerdessert, das bereits im Vorhinein zubereitet werden kann. Egal ob für die Familie im kleinen Kreis, wenn die Freundin zum Kaffeeklatsch vorbeikommt oder für die große Party. Es passt immer. Und egal ob vier oder vierzig Portionen – dieses Dessert ist sehr einfach zu machen. Es lässt sich auch ein bis zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren.

In drei Schritten zum Kuchen

Lasst uns mal einen Blick auf die drei Schritte werfen:1. Zuerst heißt es "Kekse krümelig schlagen". Denn die Brösel bilden, später verrührt mit geschmolzener Butter, den Boden für den Cheesecake im Glas. Hierfür kommen entweder Butterkekse oder anders Gebäck, wie Löffelbiskuit oder Waffeln, in Frage. Einfach in einen Gefrierbeutel füllen und

mit dem Nudelholz zu Krümel schlagen.

2. Im nächsten Schritt geht’s an die "Käsecreme". Diese besteht aus Frischkäse, Sauerrahm und Schlagobers, Eiern, das Mark einer Vanilleschote und etwas Speisestärke. Einfach mit einem Schneebesen verrühren und schon kann das Schichten und Backen der Cheesecakes im Glas erfolgen: Keks-Butter-Brösel also in Dessertgläser füllen, etwas andrücken, die Frischkäse-Creme darüber geben und ab in den Ofen.

3. Nach dem Backen wird der Cheesecake im Glas mit einem Himbeerspiegel versehen. Dazu einfach Himbeeren mit etwas Zucker, Zitronensaft und Speisestärke zum Kochen bringen und in die Cheesecake-Gläser füllen. Wer möchte, der passiert die Himbeersoße noch durch ein Sieb um die Kerne der Himbeeren zu entfernen.

Extratipp für den Käsekuchen im Glas

Natürlich klappt dieses Dessert im Glas auch mit anderen Beeren wir Erdbeeren, Brombeeren oder Stachelbeeren. Wenn Himbeeren also nicht gewünscht oder vielleicht nicht mehr verfügbar sind: Einfach zu einer anderen Beeren-Sorte greifen! Es lohnt sich auf alle Fälle!

Himbeeren brauchen ein zartes Händchen: "Man pflückt sie am besten direkt vom Strauch in ein festwandiges flaches Gefäß. Sie sollten möglichst nicht gedrückt werden."

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten

Für die Creme: 300g Frischkäse, je 100g Sauerrahm und Schlagobers, 2 Eier, 1 Vanilleschote (Mark davon), 80g Zucker, 1EL Speisestärke

Für den Keksboden: 100g Butterkekse, 40g Butter

Für das Himbeertopping: 200g Himbeeren (frisch oder tiefgefroren), 1EL Zucker, 0,5 Zitrone (Saft davon), 1TL Speisestärke (optional)

Zubereitung

1. Die Butterkekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz zu Bröseln schlagen.

2. Butter zum Schmelzen bringen und die Keksbrösel hineinrühren.

3. Frischkäse, Sauerrahm und Schlagobers, Eier, Mark der Vanilleschote, Speisestärke und Zucker in eine Schüssel geben und glattrühren.

4. Vier Dessertgläser zuerst mit den Butter-Bröselnbefüllen und etwas andrücken, anschließend die Creme hineinfüllen.

5. Im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Ober- und Unterhitze zirka 30 Minuten backen.

6. Für das Himbeer-Topping: Himbeeren,Speisestärke, Zucker und Zitronensaft vermengen und in einen Topf geben, erhitzen und kurz köcheln lassen. Wer möchte, der kann das Topping durch ein

Sieb passieren und die Kerne der Himbeeren somit entfernen.

Hinweis: Alternativ können die Himbeeren auch mit dem Zuckerund etwas Zitronensaft vermengt und püriert werden. (Ohne Speisestärke und ohne Kochen)

7. Das Himbeertopping auf den gebackenen Cheesecakes im Glas verteilen und entweder noch warm oder gekühlt servieren.

