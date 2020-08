Der älteste Naturpark Österreichs liegt in der Gemeinde Hinterbrühl bei Mödling im südlichen Wienerwald und wurde im Jahr 1962 gegründet.

Baumriesen, romantische Ruinen und großzügige Wiesen laden dazu ein, die in der Biedermeierzeit gestaltete Wienerwaldlandschaft zu durchwandern.

In den trockenen und warmen Wäldern der Region ist die Schwarzföhre eine der charakteristischen Baumarten.

Der Naturpark Sparbach wird von freilaufenden Wildschweinen auf der Suche nach Insekten, Wurzeln und Samen durchstreift, daher ist das Mitführen von Hunden nicht gestattet.

Mufflon und Damwild fühlen sich im Naturpark ebenfalls sehr wohl.

Köhlerhaus - am Heuberg:

Das Köhlerhaus, oder auch als Köhlerhaus Ruine bezeichnet, ist der fast höchste Punkt im Naturpark, jedenfalls kann man von hier die einzigartige Aussicht auf den südlichen Wienerwald genießen. Bei optimalem Wetter reicht die Fernsicht ins Rax und Schneeberggebiet. Das Köhlerhaus selbst zählt zu den sogenannten Staffagebauten, künstliche Bauwerke, die in der Biedermeierzeit geschaffen wurden und eines der Elemente im Sinne dieser Zeit zur Bereicherung des von Menschen gestalteten Landschaftsideals darstellt.

Der Lenauteich ist nach dem Biedermeierdichter Nikolaus Lenau benannt, an dessen Ufern könnten die "Schilflieder" entstanden sein. Von den Rast- und Ruhebereichen an den Ufern des Lenauteiches hat man einen guten Blick zur kleinen Insel, wo in Holzhäuschen Enten nisten können. Im Teich schwimmen Rotfedern und Karpfen, beide Fischarten lassen sich gut beobachten.

Die Leopoldmühle stammt ursprünglich aus der Buckligen Welt und wurde in den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Naturpark Sparbach gebracht und wieder aufgebaut. Beeindruckend ist das große Wasserrad, welches das Mahlwerk antreibt. Die komplette Einrichtung der Mühle ist vorhanden - eine Informationstafel an der Außenwand zeigt ihren Aufbau.

Besonders vielfältige Einblicke in Fauna und Flora bietet die Dianawiese – hier finden das Brandknabenkraut, eine Orchideenart, aber auch der Schwalbenschwanz und andere Schmetterlingsarten ihr kleines Paradies. Nahe der Dianawiese kann man den schwarzen Germer entdecken, eine hochgiftige krautige Pflanze mit imposantem Blütenstand, auf dem rotbraune Blüten sitzen.

Fotos von meinem Sohn.