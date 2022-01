Eine Kaltfront trifft am Donnerstag bei uns ein und überzieht bis zum Abend weite Landesteile. Laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ist bis Sonntag in den Staulagen der Nordalpen reichlich Neuschnee in Sicht.

ÖSTERREICH. Mit Störungsdurchzug gelangt der Ostalpenraum in eine markante Strömung au Nordwest. Damit werden tagsüber nördlich des Alpenhauptkammes immer wieder dichte Wolken mit teils ergiebigen Niederschlagsphasen herangeführt. Die Alpensüdseite hält abermals zumindest zeitweise Sonnenschein und weitgehend niederschlagsfreies Wetter bereit. Hier bläst in typischen Lagen lebhafter Nordföhn. Auch sonst bläst vor allem auf Kammlagen stürmischer, im Norden und Nordosten kräftiger Wind aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 10 und plus 2 Grad, Nachmittagstemperaturen 1 bis 7 Grad.

Morgensonne am Hochkogel in Randegg

Foto: Hahn Christian

hochgeladen von Christian Hahn

Auch der Freitag verläuft entlang der Nordalpen unbeständig mit weiteren Schnee- und Graupelschauern. „Vom Bregenzerwald über das Karwendel und das Salzkammergut bis zum Mariazellerland kommen somit verbreitet 15 bis 30 cm Neuschnee zusammen“, weiß Spatzierer.

Zwischenzeitlich zeigt sich auch die Sonne. Etwas mehr Sonnenschein und Föhn gibt es alpensüdseitig. Frühtemperaturen zwischen minus 8 Grad im Süden und 0 Grad im Osten. Tageshöchsttemperaturen kaum über plus 4 Grad. Gefühlt ist es bei Wind deutlich kälter.

Abendlichter

Foto: Mónika Mecsériné Felde

hochgeladen von Mónika Mecsériné Felde

Der Samstag verläuft an der Alpennordseite häufig mit kräftigem Schneefall. Besonders intensiv schneit es vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark und den Alpenostrand. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West zwischen 300 und 800m Seehöhe. Überwiegend trocken und zumindest zeitweise sonnig verläuft der Tag in den südlichen Landesteilen. Der Wind weht weiterhin lebhaft, in höheren Lagen sowie generell in den typischen Nordföhnschneisen teils kräftig aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 9 und 0 Grad. Tagsüber werden minus 1 bis plus 5 Grad erreicht.

Zarte Birkenzweige im Winterkleid

Foto: Alois Absenger

hochgeladen von Alois Absenger

In der Nacht auf Sonntag fällt dann selbst im östlichen und südöstlichen Flachland kurzzeitig etwas Nassschnee. „Von den Kitzbüheler Alpen und dem Pinzgau entlang der Nordalpen bis zum Alpenostrand sind am Wochenende verbreitet 30 bis 50, in exponierten Lagen ab etwa 1000 m auch bis zu 1 Meter Neuschnee zu erwarten“, so Spatzierer. In ganz tiefen Lagen wie dem Unterinntal oder dem Flachgau, aber auch entlang der Mur und der Mürz sind Mengen zwischen 15 und 25 cm Nassschnee in Sicht. Weitgehend trocken mit zumindest etwas Sonnenschein verläuft der Tag ganz im Westen und im Süden. Der Wind lässt etwas nach, weht am Alpenostrand sowie im Bergland noch lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 0 bis plus 4 Grad.

Das Wetter für das Hahnenkammrennen

Für das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel bedeutet das äußerst schwierige Bedingungen. "Vor allem am Samstag muss man mit anhaltendem und intensivem Schneefall samt äußerst schlechter Sichtverhältnisse rechnen". Am optimistischsten fiel die Prognose noch für die freitägliche Abfahrt aus: "Wir erwarten nur spärliche Sonnenfenster für das Wochenende", so die ZAMG-Prognose, "aber am Freitag könnte es zwischendurch etwas auflockern". Auch am Sonntag, an dem der Slalom über die Bühne gehen wird, könnte sich die Sonne zwischendurch blicken lassen, gab sich der Meteorologe vorsichtig optimistisch.

Das Programm für die Hahnenkammrennen wird jedenfalls geändert. Der Slalom-Klassiker der Männer auf dem Ganslernhang soll nun bereits am Samstag (10.15/13.45/live ORF 1) in Szene gehen, eingebettet in die zwei Abfahrten am Freitag (11.30) und Sonntag (13.30). Für Samstag sind laut Wetterprognosen 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich, weshalb das einfacher durchführbare Technikrennen vorgezogen wurde.

Wie magst du das Wetter am liebsten?

82. Hahnenkammrennen mit 1.000 Zuschauern