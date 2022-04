Von 29. April bis 1. Mai 2022 finden in Graz wieder die Interwetten Austrian Darts Open 2022 statt. Bei dem vierten von insgesamt 13 Stopps der PDC European Tour haben sich die weltbesten Dartspieler angekündigt, Spannung ist garantiert. Ein Event, das kein Dartfan verpassen darf!



ÖSTERREICH. Mensur Suljovic, Peter Wrigt und der Gewinner der letzten Interwetten Austrian Darts Open - Michael van Gerwen - sind nur einige der großen Namen, die in der Steiermarkhalle in Premstätten bei Graz um den Sieg und insgesamt rund 160.000 Euro spielen. Das Turnier startet am Freitag, 29. April um 13 Uhr - das Finale ist für Sonntagabend angesetzt, es erwartet euch also ein Wochenende voll Dart-Action.

Der Sieger der letzten Austrian Darts Open Michael van Gerwen ist natürlich auch mit dabei!

Foto: PDC Europe

Einzigartige Stimmung und große Emotionen

Nach einer zweijährigen Pause finden 2022 bereits zum achten Mal die Interwetten Austrian Darts Open statt. Der große Favorit ist Michael von Gerwen, der mit drei Siegen Rekordchampion bei diesem Event ist und zudem auch das vorletzte Turnier Mitte März in Hildesheim, Deutschland für sich entscheiden konnte. Das ganze Wochenende lang ist für eine ausgelassene Dartsstimmung gesorgt, enthusiastische Fans und packende Emotionen sind vorprogrammiert. Wie viele "180er" werden wir wohl dieses Mal in Graz sehen?

Ein Fixtermin für alle Fans des Dartsport: Die Austrian Darts Open in Premstätten/Graz.

Foto: PDC Europe

Gewinnspiel

Ihr wollt bei den Interwetten Austrian Darts Open in Graz mit dabei sein? Dann haben wir genau das richtige für euch: das Gewinnspiel von Interwetten. Als Hauptpreis gibt es Tickets inklusive einer Übernachtung beim Tourstopp in Graz zu gewinnen. Verlost werden außerdem weitere exklusive Darts Fanerlebnisse, Sessiontickets für das nächste Event, 10, 20 und 50€ Interwetten Wettguthaben, Interwetten Goodie Bag und vieles mehr. Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. April, also seit schnell und spielt hier mit. Zudem könnt ihr direkt vor Ort erneut euer Glück versuchen und am Interwetten-Stand weitere Goodies und Wettguthaben gewinnen.