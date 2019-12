Für mehr als 80 Prozent der Österreicher war 2019 ein gutes Jahr und erwarten dies auch vom kommenden Jahr 2020, das besagt die 'willhaben-Neujahrsumfrage'. Glaubt man der Umfage, so steht 2020 ganz im Zeichen der Gesundheit. Mehr Zeit für sich selbst und den Partner stehen ebenfalls hoch im Kurs.

ÖSTERREICH. Der virtuelle Marktplatz 'willhaben' hat im Dezember 1200 User zum Jahr 2019 befragt und was sie sich für 2020 erhoffen.

Vorarlberger besonders positiv

Für die meisten Österreicher war das Jahr 2019 ein eher gutes bis sehr gutes Jahr. Rund 80 Prozent der Befragten gaben das in der Umfrage an. Die Vorarlberger zogen dabei für 2019 eine ganz besonders positive Bilanz. 40 Prozent gaben an mit dem Jahr 2019 sehr zufrieden gewesen zu sein.

Nur sechs Prozent konnten alle Vorsätze umsetzen

Zu den Neujahrsvorsätzen befragt, gaben rund 28 Prozent an viele von ihnen umgesetzt zu haben. Nur sechs Prozent schafften es alle umzusetzen. Hier schnitten die Burgenländer und Kärntner überdurchschnittlich gut ab. Laut Umfrage konnten dort ungefähr jeder Zehnte alle seine Pläne für das Jahr verwirklichen.

Gesundheit im Fokus

Der Großteil der Umfragen-Teilnehmer, nämlich 76 Prozent, gab an sich 2020 vermehrt auf ihre Gesundheit konzentrieren zu wollen. Ein Trend der sich hierbei abzeichnete: Je älter der Befragte umso relevanter wurde dieser Bereich.

2020: Gesundheit im Fokus

Salzburger wollen sich mehr Zeit mit ihren Kinder nehmen

Hoch im Kurs stand außerdem mehr Zeit mit dem Partner zu verbringen. Viele der Befragten gaben aber auch an sich mehr Zeit für sich selbst nehmen zu wollen. Für viele Salzburger war der Wunsch mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können am größten. Kärntner und Burgenländer wünschten sich mehr Zeit für Freunde und Bekannte.

Mehr Zeit mit dem Partner und der Familie ist für viele ein Wunsch

Steirer legen großen Wert auf Karriere

Laut der Umfrage legten junge Personen einen größeren Wert auf ihre Karriere als ältere. Besonders motiviert waren hier die Steirer und Wiener.

Der innere Schweinehund

Knapp die Hälfte (46 Prozent) der Befragten gab in der Umfrage an schon mal die sportlichen Ambitionen verloren zu haben. Viele gaben an sich zu Beginn des Jahres sportliche Ziele gesetzt zu haben, die sie nicht umsetzen konnten. Die Salzburger und Tiroler schienen hier am konsequentesten gewesen zu sein. Fast 54 Prozent der Befragten gaben an ihre sportlichen Ziele realisiert zu haben.

Den inneren Schweinehund gilt es zu besiegen um 2020 fit zu werden oder es zu bleiben

Positiver Blick in die Zukunft

Den Blick auf das kommende Jahr gerichtet, gaben sich faste alle Österreicher optimistisch. Auch 2020 soll für die meisten ein eher gutes bis sehr gutes Jahr werden. Die 20- bis 39-Jährigen gaben sich dabei zuversichtlicher und positiver gestimmt, als Personen über 60.