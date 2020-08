In diesem Stück schildert Pirandello, wie sechs Personen auf zutiefst unglückliche Weise miteinander verbunden sind. Auf der Suche nach einem Autor, der ihre Lebensgeschichten aufzeichnen soll, treffen sie auf den Direktor eines Provinztheaters, der gerade mit seiner Schauspielgruppe probt und versuchen ihn von ihrem Anliegen zu überzeugen. Bei ihren Gesprächen kristallisiert sich immer mehr die Frage heraus: was ist wahr und wirklich, was „nur“ Spiel!

Es spielen: Angelika Beirer, Monika Haslauer, Barbara Hechenleitner, Wolfgang Hug, Evelin Huter, René Orbini, Theo Heinzel, Romana Vill

Regie: Andrea Hügli

Kartenbestellung: gertraud.kopp@gmx.at 0664/24 25 993