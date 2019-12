Das Wetter in Österreich gestaltet sich rund um den Jahreswechsel recht abwechslungsreich. Mal gibt es Schnee, mal scheint die Sonne. In einigen Teilen des Landes wird es winterlich und anderenorts klettert das Thermometer an Silvester noch auf bis zu 13 Grad.

ÖSTERREICH. Große Teile des Landes liegen heute unter einer dichten Wolkendecke. Nur selten schafft es die Sonne eine Lücke zu finden und zu scheinen. In den Staulagen kann es regnen. Auch Schneefälle sind möglich, denn die Schneefallgrenze sinkt dort auf 500 bis 800 Meter. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Westen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen drei und neun Grad.

Schnee und Regen am Freitag

Am Freitag sorgt eine Störungszone quer über Österreich häufig für Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze kann im Mostviertel auf 500 Meter sinken. In Vorarlberg liegt sie bei rund und 1.300 Metern. Im Osten startet der Tag zwar meist sonnig, am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf. Es wird kälter und auch Regen ist möglich. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei einem bis sieben Grad.

Dichte Wolken am Samstag

Im Norden und Osten zeigt sich die Sonne am Samstag kaum. Tagsüber ist mit Schneefällen entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts bis ins niederösterreichische Bergland zu rechnen. Im Westen und Süden sind ein paar Sonnenstunden möglich. Stellenweise können sich aber auch hier Wolken und Nebelfelder halten. Der Wind weht mäßig bis kräftig aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei einem bis sieben Grad.

Freundliches Wetter am Sonntag

In den Niederungen des Nordens und Ostens sowie in den Tälern und Becken des Südens halten sich oft hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder. Die Sonne kann sich jedoch im Verlauf des Tages behaupten und sich gegen den dichten Nebel durchsetzen. Im Rest des Landes bleibt es überwiegend freundlich und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Die Tageshöchstwerte liegen bei minus zwei bis plus acht Grad.

Am Montag scheint die Sonne

Ein Hoch sorgt zu Wochenbeginn für Sonnenschein. Über weite Strecken zeigt sich die Sonne. An der Alpennordseite sowie im Osten ziehen am Montag zeitweise aber auch ein paar Wolkenfelder vorbei. Es ist schwach windig. Die Tageshöchstwerte liegen bei zwei bis zehn Grad.

Sonne zum Ende des Jahres

Zu Silvester scheint zunächst in ganz Österreich die Sonne. Im Westen und Süden bleibt das auch den ganzen Tag so. Im Norden und Osten ziehen aber dichte Wolkenfelder auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, mitunter auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Tageshöchstwerte liegen bei vier bis 13 Grad im Süden und Westen.

