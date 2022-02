Seit 1996 existiert die Pokémon-Spielreihe und es hat sich seitdem überraschend wenig verändert. Als Pokémon-Trainer zieht man durch fiktive Welten um möglichst viele Pokémon zu fangen, gegen andere Trainer zu kämpfen und Orden zu sammeln.

Abgesehen von ein paar innovativen Ablegern wie z.B. Pokémon Snap, scheint die Hauptreihe nahezu festgefahren, was das Spielprinzip betrifft. Insofern bringt Pokémon Legends - Arceus endlich etwas frischen Wind in das angestaubte Spieleprinzip und zeigt, was ein "modernes" Pokémon-Spiel sein kann.



Spielprinzip

Neu ist, dass man sich als Trainer uneingeschränkt in einem Gebiet bewegen kann und auf Zufallsbegegnung verzichtet wird. Die Pokémon bewegen sich frei im Areal und lassen sich z.B. durch Anschleichen direkt fangen. Je nach Tages- und Wetterlage können unterschiedliche Pokémon auftauchen. Auch der direkte Kampf mit ihnen ist möglich:

Kampfsystem

Am klassischen Kampfsystem hat sich dabei wenig geändert. Es gibt eine neue Funktion, mit der man sich für stärkere oder schnellere Angriffe entscheiden kann, was eine gewisse taktische Komponente hineinbringt. Dennoch befinden sich die Kämpfe auf sehr einfachem Niveau.

Kämpfen oder Fangen

Es bleibt einem dabei überlassen, ob man sich mehr auf das Kämpfen, oder Fangen konzentrieren möchte. Wer gerne Welten erkundet, wird bei Pokémon Legends - Arceus seine Freude haben. Das Spiel macht dabei einen guten Kompromiss zwischen „offener“ und „linearer“ Spielweise und führt einem nur so viel wie nötig. Items können über ein Craftingsystem hergestellt, oder gekauft werden. Neben den Hauptmissionen, die einem durch die Geschichte führen, gibt es an die 100 Nebenmissionen zu erfüllen. Der Schwierigkeitsgrad befindet sich im angenehmen Gelegenheitsspieler-Bereich und das Spiel ist so designt, dass es nie frustrierend ist.

Arenakämpfe gibt es dieses Mal keine, denn Ziel des Spiels ist es möglichst viele Pokémon zu fange und zu erforschen.

Die Geschichte

Die Geschichte, ist wie man es von Pokémon gewöhnt ist, sehr dünn, wird aber über nette Cutscenes erzählt. Schade ist, dass Nintendo erneut auf eine Vertonung von Dialogen verzichtet hat.

Grafik

Das einzige Manko des Spiels ist wohl seine Grafik. Pokémon ist keine Spielreihe, die für eine grandiose Grafik bekannt ist, dennoch liegt das optische Niveau unter den Erwartungen.

Stellenweise wirken die Landschaften sehr leer und lieblos designt. Dadurch entsteht der Eindruck eines unfertigen Spiels. Das durchaus mehr mit einer einfachen Grafik möglich ist, haben Zelda - Breath of the Wild und Xenoblade gezeigt und so enttäuscht Pokémon Legends - Arceus leider optisch sehr.

Musik

Auch der Soundtrack ist eher durchschnittlich geraten. Die Musik stört weder, noch bleibt sie in Erinnerung.

Fazit:

Für Pokémonfans ein Must-Have. Auch Veteranen, denen die Hauptreihe zu repetitiv geworden ist, können einen Blick riskieren. Das neue Spieleprinzip weiß zu überzeugen. Einzig Grafik und Musik könnten besser sein. Vier von fünf Sternen dafür.

System

Nintendo Switch

Erscheinungsdatum

28.01.2022