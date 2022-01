Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich 10.291 Neuinfektionen und vier Todesfälle eingemeldet. In den Spitälern gab es erneut einen leichten Patientenrückgang. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will einen Lockdown in der Omikron-Welle verhindern. Dabei werde der entscheidende "Marker" künftig nicht mehr die Belegung der Intensivstationen sein, sondern jene der Normalstationen.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 1.339.421 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.848 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.255.816 wieder genesen. Derzeit befinden sich 911 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 262 auf Intensivstationen betreut.

Lockdown: ICU-Marker nicht mehr tauglich

Aktuell sei das "erste große Ziel", einen weiteren Lockdown in Österreich aufgrund der Omikron-Welle zu verhindern, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Allerdings könne er weder einen Lockdown noch erneutes Distance Learning ausschließen. In Zukunft werde der entscheidende "Marker" aber nicht mehr die Belegung der Intensivstationen sein, sondern jene der Normalstationen. Mehr.

Neue Maßnahmen treten in Kraft

Am Donnerstag verkündete die Bundesregierung ein neues Maßnahmen-Paket im Kampf gegen die Omikron-Variante. Große Änderungen gibt es bei den Quarantäne-Regeln, der FFP2-Pflicht und der Gültigkeit des Grünen Passes. Am Samstag traten die neuen Quarantäneregeln in Kraft, ab Dienstag gelten strengere Schutzmaßnahmen. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:



Burgenland: 115

Kärnten: 230

Niederösterreich: 1.424

Oberösterreich: 1.179

Salzburg: 1.317

Steiermark: 873

Tirol: 1.728

Vorarlberg: 498

Wien: 2.927

