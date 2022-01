Die Omikron-Variante flacht in Österreich zumindest für diesen Sonntag ein wenig ab: So wurden in den vergangenen 24 Stunden knapp 16.000 Corona-Fälle registriert.



ÖSTERREICH. In Österreich wurden am heutigen Samstag 15.419 neu registrierte CoV-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. 10.804 neue Coorna-Fälle waren es am Montag, 11.516 am Dienstag, 15.852 am Donnerstag und 16.822 am Freitag. Der bisherige Allzeit-Rekord seit Pandemiebeginn lag am Mittwoch (12.01.) bei 17.006 Corona-Neuinfektionen.

13.920 Todesopfer



13.920 Menschen sind bisher in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. das sind um fünf mehr als am Samstag.

212 Patienten auf Intensivstation



Derzeit befinden sich 883 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 212 auf Intensivstationen. das sind um 2 weniger als am Samstag.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern



Burgenland: 293

Kärnten: 604

Niederösterreich: 2.391

Oberösterreich: 2.270

Salzburg: 1.721

Steiermark: 1.103

Tirol: 2.302

Vorarlberg: 539

Wien: 4.196

