Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 1.550 Neuinfektionen und 16 Todesfälle eingemeldet. Zudem kommt die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) erneut zusammen, um über die aktuelle Corona-Lage in Österreich sowie die bevorstehende Omikron-Welle zu beraten.

ÖSTERREICH. Österreichweit gab es bisher 1.266.103 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. Dezember, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.650 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.223.628 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.207 (+1) Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 383 auf Intensivstationen betreut.

Omikron-Welle steht unmittelbar bevor

Ab Montag wird die Sperrstunde in Österreichs Gastronomie auf 22.00 Uhr vorgezogen. Grund für die Maßnahme ist die erwartete Omikron-Welle. Durch die Verkürzung der Sperrstunde und diverse weitere Maßnahmen, will man das Eintreffen der Welle möglichst lange hinauszögern. Im Ö1-"Morgenjorunal" warnte auch Simulationsforscher Niki Popper vor der unmittelbar bevorstehenden Omikron-Welle und verteidigte die Maßnahmen. Mehr.

Omikron bei Wiener Corona-Fällen dominant

In Wien hat sich die Omikron-Variante rasch ausgebreitet. Am Sonntag, 26. Dezember, hat der Omikron-Anteil am Infektionsgeschehen die 50 Prozent überschritten. Inzwischen dürfte der Anteil weitaus höher sein, weil die Testergebnisse leicht verzögert vorliegen. Wie die Omikron-Lage in anderen Bundesländern aussieht, ist hingegen unklar. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 30

Kärnten: 91

Niederösterreich: 360

Oberösterreich: -47

Salzburg: 115

Steiermark: 198

Tirol: 273

Vorarlberg: 102

Wien: 428

