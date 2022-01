Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 16.822 Neuinfektionen und sieben Todesfälle eingemeldet. Am Mittwoch wurde mit 17.006 Neuinfektionen ein neuer vorläufiger Höchstwert erreicht. In den Spitälern kam es nun zu einem Patientenanstieg.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 1.411.421 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.905 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.279.726 wieder genesen. Derzeit befinden sich 903 (+14) Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 228 (-8) auf Intensivstationen betreut.

Testsystem erreicht Belastungsgrenze

Aufgrund der Omikron-Welle stößt das PCR-Testsystem in manchen Regionen an seine Belastungsgrenze. Aus diesem Grund kündigte Generalmajor Thomas Starlinger, der Mitglied der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) ist, am Donerstag in der ZIB Nacht eine Änderung der Teststrategie an. Mehr.

Corona-Ampel wieder in ganz Österreich rot

Die Omikron-Welle nimmt nun auch in Österreich weiter Fahrt auf und beendet die Ruhepause. In der Corona-Ampel werden die bisher orangenen Bundesländer Steiermark, Burgenland und Kärnten rot gefärbt. Die zuständige Kommission empfiehlt der systemkritischen Infrastruktur "hohe Alarmbereitschaft". Der Schulbetrieb sei aber weiterhin möglichst flächendeckend in Präsenz umzusetzen. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 257

Kärnten: 561

Niederösterreich: 2.548

Oberösterreich: 2.030

Salzburg: 1.861

Steiermark: 1.387

Tirol: 2.425

Vorarlberg: 821

Wien: 4.932

