1.717 Personen haben sich in Österreich neu mit dem Corona-Virus infiziert, 1.206 befinden sich im Krankenhaus.

ÖSTERREICH. Am Sonntag, 26. Dezember 2021, werden für Österreich 1.717 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das liegt unter dem Durchschnitt der letzten sieben Tage, allerdings wird an den Feiertagen auch weniger getestet.

Bisher gab es in Österreich 1.264.553 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit über 13.600 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.221.433 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.206 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 383 auf Intensivstationen betreut.

383 Personen mit Corona werden österreichweit auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern am Sonntag, 26. Dezember:

Burgenland: 46

Kärnten: 99

Niederösterreich: 317

Oberösterreich: 211

Salzburg: 93

Steiermark: 171

Tirol: 262

Vorarlberg: 124

Wien: 394

