Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 3.251 Neuinfektionen und 54 Todesfälle eingemeldet.



ÖSTERREICH. Österreichweit gab es bisher 1.221.095 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. Dezember, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.218 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.154.192 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.451 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 573 auf Intensivstationen betreut.

Am Sonntag kam bei der AGES erneut zu einer Datenpanne. Dementsprechend verzögerte sich die Aussendung der Zahlen massiv. Später wurde dann eine Vorab-Meldung geliefert, in der zwei Bundesländer fehlten. Sowohl die Steiermark als auch Wien waren nicht enthalten. Dadurch wurden am Sonntag zunächst nur 2.479 neue Fälle gemeldet.

Virus ist der Feind, nicht die Menschen

Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich am Sonntagabend in seinem ersten großen TV-Interview für ein "Abrüsten der Worte auf allen Seiten" aus. Für Nehammer ist klar: "Das Virus ist der Feind, nicht die Menschen untereinander." Mehr.

Bergthaler rechnet in Österreich bald mit Omikron-Dominanz

Lockdown-Ende in (fast) ganz Österreich, erneut drängen sich Massen in den Öffis auf dem Weg zu Arbeit, die Büros sind voll, ideale Bedienungen für die neue, viel ansteckendere Coronavirus-Variante Omikron. Doch der Virologe Andreas Bergthaler warnt vor der nächsten Infektionswelle - zum Jahreswechsel. Mehr.

Demo-Wochenende

Am Wochenende, haben erneut Tausende Menschen in Österreich demonstriert – bei der Großdemo in der Wiener Innenstadt waren es 44.000 Menschen. Die Polizei und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) haben am Sonntag Bilanz gezogen. Mehr.

Gesundheitsministerium gegen 3G-Regelung für Öffis

In Österreich plant das Gesundheitsministerium aktuell keine 3G-Regelung zum Schutz gegen das Corona-Virus in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine derartige Regelung sei an Orten, die der Grundversorgung und der Befriedigung weiterer zentraler Bedürfnisse dienen, nicht geplant, hieß es am Montag. Die NEOS hatten dies zuvor im "Kurier" gefordert. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 45

Kärnten: 269

Niederösterreich: 637

Oberösterreich: 769

Salzburg: 90

Steiermark: 335

Tirol: 281

Vorarlberg: 337

Wien: 488

