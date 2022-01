Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Österreich auf einem hohen Niveau – 34.748 Infektionen werden am Samstag gemeldet. Trotzdem hat die Bundesregierung Öffnungsschritte für Februar angekündigt. Die geplante Impflotterie erntet indes in der Bevölkerung nicht den erwarteten Zuspruch.

ÖSTERREICH. Am Samstag werden in Österreich 34.748 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Freitag waren es 38.631 Neuinfektionen. Trotz dieser anhaltend hohen Infektionszahlen hat die Bundesregierung am Samstag Öffnungsschritte verkündet, die im Laufe des Februars in Kraft treten werden. Der Zeitplan der Öffnungen ist hier nachzulesen.

Derzeit befinden sich 1.402 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 171 auf Intensivstationen betreut. Bisher gab es in Österreich 1.801.040 positive Testergebnisse. Mit Stand Samstag, 29. Jänner, sind österreichweit 14.077 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.491.828 wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 946

Kärnten: 2.467

Niederösterreich: 5.552

Oberösterreich: 5.946

Salzburg: 2.425

Steiermark: 4.350

Tirol: 3.116

Vorarlberg: 2.083

Wien: 7.863

Diese Lockerungen kommen im Februar

Am Samstag haben die Bundesregierung und die GECKO-Kommission bei einer gemeinsamen Pressekonferenz die geplanten Öffnungsschritte für Februar bekanntgegeben. Die Infektionszahlen seien zwar weiterhin hoch, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die Situation an den Spitälern sei aber stabil und deshalb seien Lockerungen möglich.

Mit 5. Februar wird die Sperrstunde in der Gastronomie von bisher 22 Uhr auf 24 Uhr nach hinten verlegt.

Bei Veranstaltungen dürfen ab 5. Februar auch wieder 50 Personen zusammentreffen, statt wie bisher 25.

Mit 12. Februar fallen die 2G-Kontrollen im Handel, die FFP2-Maske bleibt verpflichtend

Ab 19. Februar gilt in Gastronomie und Tourismus 3G statt 2G, es reicht also wieder ein Test für den Gasthausbesuch

Mehrheit ist gegen Impflotterie

Laut einer aktuellen Umfrage des Nachrichtenmagazins profil ist eine Mehrheit der Menschen gegen die von der Regierung angekündigte Impflotterie. So halten 53 Prozent der 400 Befragten die Maßnahme für eine schlechte Idee, 30 Prozent davon meinen, das Geld könne man besser einsetzen, 23 Prozent davon sind der Ansicht, man solle jedem seine Meinung lassen und nicht beeinflussen.

Nur 18 Prozent halten die Impflotterie für eine gute Idee. 23 Prozent sind der Meinung, dass die Idee gut sei, aber zu spät komme. Bei der österreichischen Impflotterie soll jedes zehnte Los einen 500-Euro-Gutschein für den Einzelhandel erhalten, wer dreimal geimpft ist, hat drei Gewinnchancen. Außerdem soll es finanzielle Anreize für Kommunen mit besonders hohen Impfquoten geben. Die Kosten werden auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt.

Das könnte dich auch interessieren:

Trotz Omikron – Bundesregierung verkündet Öffnungsschritte

So wirkt das Medikament Paxlovid gegen Corona