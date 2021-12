Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 3.624 Neuinfektionen und 32 Todesfälle eingemeldet. Die Spitäler konnten einen leichten Patientenrückgang verzeichnen. Die Verordnung für nach Silvester wurde vom Gesundheitsministerium noch ein wenig geändert.

ÖSTERREICH. Österreichweit gab es bisher 1.278.619 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (31. Dezember, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.733 (+32) Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.234.709 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.065 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 331 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Frust: Plan für Brandanschlag auf Polizeistation aufgeflogen

Ein 20-Jähriger wollte mit einem Molotow-Cocktail zu Silvester eine Polizeiinspektion in Linz anzünden. Das Motiv ist offenbar die Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen. Der Verdächtige soll auch an einer Brandattacke auf einen Streifenwagen Mitte November beteiligt gewesen sein. Mehr.

Mögliche Lockerung von Quarantäneregelung

In Österreich könnten die Quarantäneregeln gelockert werden. Angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante haben einige Länder bereits solche Lockerungen umgesetzt. Durch die zu erwartenden Tausenden Neuinfektionen täglich könnte die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne nämlich zu einem Problem werden. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 61

Kärnten: 157

Niederösterreich: 587

Oberösterreich: 474

Salzburg: 341

Steiermark: 273

Tirol: 521

Vorarlberg: 214

Wien: 996

