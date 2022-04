Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 6.227 Neuinfektionen eilgemeldet - der Großteil in Niederösterreich mit 1.661 und in Wien mit 1.642.

ÖSTERREICH. Mit dem Stand am Ostermontag, am 18. April, gibt es österreichweit 6.227 Neuinfektionen. Somit sind bisher 4.059.444 Personen an Corona erkrankt. 16.431 sind daran gestorben und 3.918.429 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.908 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung - 154 davon werden auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 280

Kärnten: 410

Niederösterreich: 1.661

Oberösterreich: 875

Salzburg: 300

Steiermark: 420

Tirol: 265

Vorarlberg: 374

Wien: 1.642

