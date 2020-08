Die Ärztekammer (ÖÄK) ruft erneut zur Plasmaspende auf. Sie geht von potentiell einigen Tausend Rekonvaleszente-Spendern aus.

ÖSTERREICH. Angesichts der steigenden Zahl der Infizierten und im Hinblick auf den Winter verwies ÖAK-Präsident Thomas Szerkeres einmal mehr auf Rekonvaleszentenplasma als eine sichere und seit Jahren bewährte Therapie: „Diese klassische Art der Bekämpfung von Infektionskrankheiten kann entscheidend sein, wenn es zu einer zweiten Infektionswelle kommt.“

Schwer Erkrankte erhalten in diesem Fall Plasma von COVID-19-Genesenen. Dieses hilft, das Immunsystem zu stärken und so Komplikationen zu vermeiden und die Krankheit frühzeitig abzuwehren. Die Plasmaabnahme sei vergleichbar mit einer Blutspende, dauert maximal eine Stunde, ist ungefährlich und beeinträchtigt die Immunität der Spender nicht. Das aufbereitete und gereinigte Plasma kann bis zu drei Jahre lang eingefroren werden. „Falls es zu einem Anstieg der Infizierten kommen sollte, gibt es damit eine valide Behandlung, die seit über 100 Jahren erfolgreich angewendet wird“, betont der ÖÄK-Präsident.

Die Erforschung der Behandlung mit Rekonvaleszentenplasma sei gut, laufend werden neue Ergebnisse veröffentlicht. So habe eine Studie in Wuhan beispielsweise ergeben, dass auch COVID-19-Patienten mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung von einer Plasmaspende profitieren würden. Auch in Italien konnte man durch Rekonvaleszentenplasma die Sterblichkeit bei schweren COVID-19-Fällen um 80 Prozent reduzieren.

Hier können von COVID-19-Genesene ihr Plasma spenden:

Transfusionsmedizinische Institute der medizinischen Universitäten Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg Österreichisches Rotes Kreuz/Blutspendedienst

Plasmapherese-Institute





Rotes Kreuz: "Spenden Sie Plasma, wenn Sie von Corona genesenen sind und retten Sie Leben"