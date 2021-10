Anlässlich des Tags der Psychotherapie warnt der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP), dass die schlimmsten Folgen der Pandemie stehen noch bevorstehen. Der Höhepunkt von psychosozialen Belastungen werde erst nach dem Abklingen der ursächlichen Krise erreicht, denn die Psyche reagiert immer zeitverzögert.

ÖSTERREICH. Weil die schlimmsten Folgen der Pandemie erst noch kommen, fordert der ÖBVP die politischen Entscheidungsträger einmal mehr dazu auf, das psychotherapeutische Angebot insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auszubauen und niederschwelligen Zugang zu kassenfinanzierter Psychotherapie zu ermöglichen.

Das Schlimmste steht uns noch bevor

Die Psyche reagiert immer zeitverzögert, warnt der Verband. Demnach wird der Höhepunkt von psychosozialen Belastungen erst nach dem Abklingen der ursächlichen Krise erreicht. "Die große Welle kommt erst, wenn die existenzielle Bedrohung vorüber ist. Dann löst sich die Schockstarre und die Angst hat sich chronifiziert: An die Stelle der Angst vor Corona tritt die Angst vor der Angst und schließlich vor dem Leben", erklärt Psychotherapeutin und ÖBVP-Präsidiumsmitglied Barbara Haid.

Junge Generationen in den Stand-by-Modus gezwungen

Vor allem junge Menschen müssen innerhalb kürzester Zeit sehr große Entwicklungsleistungen erbringen. Dabei werden sie auf körperlicher, psychischer, sozialer und intellektueller Ebene mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Junge Erwachsene werde dabei oftmals vergessen, weil sie aus den Unterstützungsstrukturen für Kinder und Jugendliche herausfallen. Dennoch befinden sich diese ebenso mitten in wichtigen Reifeprozessen und der Identitätsfindung.

Verheerende Folgen

Aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Folgen wurden diese Prozesse teils abrupt gestoppt und in eine Art Stand-by-Modus versetzt. Das hat verheerende Folgen: In Österreich wurde ein eklatanter Anstieg von depressiven Symptomen, Angstzuständen, Schlafstörungen, Selbstverletzungen, Suizidalität, Aggression, Substanzkonsum und Essstörungen verzeichnet. Die heimischen Kinder- und Jugendpsychiatrien sind bereits voll.

Enorme Kosten

Unbehandelte psychische Erkrankungen stellen neben dem großen Leid der Betroffenen auch eine enorme Belastung für den gesamten Staatshaushalt dar. Der Rechnungshof bewertete die Mehraufwendungen für Krankheitsfolgen aufgrund psychischer Erkrankungen schon im Jahr 2016 mit 300 Millionen Euro – lange vor der Corona-Pandemie!

"Koste es was es wolle", versprach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Anfang der Pandemie. Gesundheitsminister Mückstein (Grüne) hat im Sommer-Nationalrat 13 Millionen Euro zur niederschwelligen Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschließen lassen. An der Umsetzung ist aktuell auch der ÖBVP beteiligt. Doch um wirklich kein Kind, keinen Jugendlichen und keinen jungen Erwachsenen zurücklassen zu müssen, wird der Betrag bei weitem nicht ausreichen, mahnte der ÖBVP am Freitag in einer Aussendung.

Es braucht mehr Psychotherapie

Um solch gravierende Schäden und langfristige psychische Erkrankungen bei den jüngeren Generationen zu vermeiden, benötige man eine kassenfinanzierte Psychotherapie. Zugang zu diese sollte ohne Wartezeiten und unabhängig vom Versicherungsstatus der Eltern angeboten werden. "Niederschwellige Angebote wie psychotherapeutische Beratung in der Schule im Rahmen des FIT4SCHOOL-Projekts liegen fix und fertig bei den zuständigen Ministerien", so Haid.

Daher fordert der ÖBVP, dass nun auch endlich die psychosozialen Experten wie Psychotherapeuten, Psychiater und Psychologen in die Beraterstäbe der Ministerien eingebunden werden. Zudem müsse man Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in diese Entscheidungsprozesse involvieren.

Mückstein: Psychotherapie auf Krankenschein? Ja!

