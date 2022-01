Der Epidemiologe Gerald Gartlehner fordert angesichts der befürchteten Omikron-Welle, die geplante Impfpflicht "neu zu überdenken". Auch der vierte Stich werde wohl nicht mehr für alle notwendig sein, glaubt der Gesundheitswissenschafter.

ÖSTERREICH. In Österreich soll die Corona-Impfpflicht ab 1. Februar in Kraft treten. Genau diese will der Epidemiologe Gerald Gartlehner der Donau Uni Krems aber überdacht wissen. Am Dienstagabend stellte der Experte die verpflichtende Impfung in der "ZiB2" aufgrund der drohenden Omikron-Welle infrage. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir nach der Omikron-Welle ein Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung erreicht haben werden, wie wir es während der Pandemie noch nie hatten."

Omikron Durchlaufen lassen oder Lockdown?

Impfplicht neu bewerten

Der Gesundheitswissenschafter glaubt, dass "dieser Immunschutz wird vor allem gegen schwere Infektionen wirken. Deshalb soll man nach der Welle die Impfplicht neu bewerten und diskutieren." Auch der vierte Stich werde wohl nicht mehr für alle notwendig sein, glaubt Gartlehner. Dieser werde wohl nur mehr für "vulnerable Gruppen" wie ältere Patienten oder auch für Bewohner von Pensionistenwohnheimen nötig sein. Einen verpflichtenden vierten Stich für die gesamte Bevölkerung schließt der Experte derzeit allerdings aus: "Sollten jetzt keine neuen Varianten kommen, werden wir das (vierten Stich, Anm.) nach der Omikron-Welle nicht mehr brauchen."

"Bald das halbe Land" in Quarantäne

Außerdem hält Gartlehner eine Überarbeitung der Quarantäneregeln für dringend erforderlich. Aufgrund der Omikron-Welle könnte sich sonst "bald das halbe Land" in Quarantäne befinden. "Wir können die Omikron-Welle nicht verhindern, wir können sie nur dämpfen. Und auch die Kontakt-Nachverfolgung wird zusammenbrechen." Außerdem sollten Personen, die Kontakt zu einem Omikron-Infizierten hatten aber selbst negativ seien, sich schon nach drei bis vier Tagen freitesten können. Spannend: Selbst positiv Getestete ohne Symptome, sollten sich nach fünf anstatt wie bisher zehn Tagen freitesten können.

Überlastete Spitäler und viele Tote

Einen weiteren Lockdown wollte Gartlehner nicht ausschließen. Auf die Frage, ob man die Omikron-Welle nicht einfach durchlaufen lassen könnte, antwortete der Epidemiologe: Diese Möglichkeit bestehe, allerdings "würde dies überlastete Spitäler und Intensivstationen mit allen Konsequenzen sowie viele schwere Fälle und viele Tote ergeben." Gleichzeitig machte Gartlehner auf den "doch sehr hohen Anteil" an Personen in Österreich aufmerksam, die bisher noch überhaupt keinen Immunschutz haben. "Der Vorteil (des durchlaufen lassen, Anm.) wäre, dass die Welle kürzer dauert, wir es schneller hinter uns haben und einen hohen Anteil an Immunisierten danach haben."

Omikron wird Durchseuchung massiv beschleunigen

