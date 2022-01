Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 15.852 Neuinfektionen und 16 Todesfälle eingemeldet. Am Mittwoch wurde mit 17.006 Neuinfektionen ein neuer vorläufiger Höchstwert erreicht. In den Spitälern gab es dennoch einen leichten Patientenrückgang.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 1.394.599 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.898 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.273.884 wieder genesen. Derzeit befinden sich 889 (-20) Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 236 (-6) auf Intensivstationen betreut.

Gefährliche Impflücke bei Älteren

Die Omikron-Welle nimmt nun auch in Österreich weiter Fahrt auf. Dies stellt eine besondere Gefahr für Menschen mit Vorerkrankungen und vor allem Betagte und Hochbetagte dar. Zudem klafft besonders in dieser Gruppe weiterhin eine Impflücke, warnte Komplexitätsforscher Peter Klimek. Mehr.

Erste Doppelinfektion von Influenza und Omikron

Das Covid-Prognosekonsortium rechnet mit 32.000 Coronafällen - und zwar schon nächste Woche. Weiters wurde nun in Österreich die erste Doppelinfektion von Grippe und dem Corona-Virus (Flu-rona) nachgewiesen. Mehr.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 296

Kärnten: 711

Niederösterreich: 2.354

Oberösterreich: 2.161

Salzburg: 1.736

Steiermark: 1.626

Tirol: 1.845

Vorarlberg: 557

Wien: 4.566

