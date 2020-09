Am Dienstag, 1.9.2020, wurden 3.479 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte in ganz Österreich verzeichnet - am Montag waren es 3.363. Das ist ein Plus von 116 Neuinfizierten innerhalb von nur 24 Stunden. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand: Dienstag, 9.00 Uhr) hervor. Insgesamt wurden bisher 27.418 Menschen positiv getestet. 1.180.711 Tests wurden durchgeführt und gemeldet. Wir informieren Sie ab 1. September täglich über den aktuellen Stand der Neuinfizierten pro Bundesland und in allen Regionen!

Die Regionalmedien Austria (RMA) verwenden stets die Zahlen des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) als Basis ihrer Berichterstattung.