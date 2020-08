Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte zurückhaltend auf die am Dienstag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündete Zulassung eines Corona-Impfstoffes. Auch in Österreich stellt sich die Frage, ob es bei Vorliegen eines marktreifen Impfstoffes gegen Covid-19 eine Impfpflicht geben sollte.



ÖSTERREICH. Die Vorsitzende der Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt, Christiane Druml, sagt "Ja" zu einer Impfpflicht und kann sich diese unter gewissen Bedingungen vorstellen. Allerdings nur als letzte Möglichkeit im Kampf gegen das Corona-Virus.

Impfpflicht ist "Ultima Ratio"

"Eine Impfpflicht kann in einer gewissen Weise immer nur Ultima Ratio sein", sagt Druml. Schließlich stelle eine Impfpflicht einen Eingriff in die persönliche Freiheit dar. "Dieser Eingriff ist nur dann rechtfertigbar, wenn die Impfpflicht verhältnismäßig ist. Das heißt, je harmloser der Eingriff für den einzelnen Menschen ist und je gefährlicher die Krankheit für die Gesundheit der Bevölkerung ist und je größer der Nutzen einer Impfpflicht insgesamt ist, desto eher ist so ein Eingriff in die körperliche Integrität des Einzelnen gerechtfertigt", erklärt Druml im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch.

Bevölkerung muss informiert werden

Zunächst müsse die Regierung die Bevölkerung aber über die Impfung gegen das Corona-Virus informieren und motivieren sich freiwillig impfen zu lassen, so Druml weiter. "Erst, wenn das nicht ausreicht, muss ich mir überlegen, ob ich eine Impfpflicht - und wenn ja, prioritär für welche Bevölkerungsgruppen, andenken soll", so Druml.

Schutz für "Superspreader"

In erster Linie gehe es dabei um Personen die im Gesundheitswesen arbeiten und besonders gefährdete Menschen, wie zum Beispiel Alte und Kranke. Aber auch potentielle "Superspreader", also Personen die leichte andere anstecken können, zum Beispiel weil sie mit vielen Menschen Kontakt haben, müssten geimpft werden. "Das kann vielleicht auch der Schaffner im Zug oder eben der Barkeeper sein", erklärt Druml. Diese Personen gelte es prioritär zu schützen, da sie sich selbst und andere leicht anstecken könnten.

Verbesserungspotential

Bevor man aber eine Impfpflicht in Erwägung ziehe, müsse man die Gesellschaft informieren. Dort ortet Druml aber noch Verbesserungspotential. "Da muss sicher noch viel mehr getan werden. Ich glaube Finnland ist ein Land, das eine sehr große Freiwilligen-Quote hat. Da wird das durch eine sehr gut vorbereitete und nie lockerlassende Information gemacht", führt Druml aus.

Impfpflicht ethisch vertretbar

Prinzipiell hält Druml eine Impfpflicht auch für ethisch vertretbar. Die Bioethik-Kommission hatte sich schon zuvor für eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen. "Da ist ja auch ein Element der Gerechtigkeit dabei" erklärt Druml. So könnten eben auch Menschen, die vielleicht nicht selber geimpft werden können weil sie immunsuprimiert sind, durch den kollektiven Schutz selbst geschützt werden. Daher könne sich Druml auch eine Pflicht zur Grippeschutzimpfung vorstellen.

