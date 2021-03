Klaus Markstaller, Leiter der Uniklinik für Intensivmedizin am Wiener AKH und Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin im "Ö1 Journal um 8", über die dritte Corona-Welle.

ÖSTERREICH. Am Tag der Entscheidung der Bundesregierung über weitere Maßnahmen, die Corona-Regeln betreffend, schildert der Mediziner die dramatische Situation in Österreichs größtem Spital, dem Wiener AKH: Dadurch, dass es sich bei der Mutation um eine aggressivere Variante des Corona-Virus handle, seien die Verläufe der Patienten, die erkranken, schwerer geworden. "Diese Patienten müssen oft direkt von zu Hause aus in der Intensivstation betreut werden", spricht Markstaller aus der Erfahrung im AKH.

Durchschnittsalter beträgt 52 Jahre

Zwar habe man im Bereich Intensivmedizin viel dazugelernt, was das Virus betrifft. Die Patienten werden aber zunehmend jünger, es handle sich vermehrt um Personen im berufsfähigen Alter zwischen 20 bis 65 Jahre. Der Altersschnitt im AKH betrage bei diesen betroffenen Personen im Moment 52 Jahre. Was die Todesfälle anbelangt könne man noch nicht über eine Steigerung sprechen, weil sich die britische Variante noch nicht so lange in Österreich befinde.

Ein Problem sei auch, dass die Intensivmedizin zwar in der Behandlungsmethode besser geworden ist, dafür aber nun insgesamt mehr Menschen in intensivmedizinischer Behandlung seien. Es gäbe mehr Patienten, die aufgenommen, als entlassen werden. "Wir müssen wieder anfangen, Operationen und Eingriffe zu verschieben, bei denen wir davon ausgehen, dass es keinen Nachteil für die Patienten bedeutet", so der Mediziner.

Marktstaller glaubt, dass man die Situation nur dann verbessern könne, wenn die Bevölkerung mehr und häufigere Testungen vornehme und konsequenter FFP2-Masken trage.

2.412 Neuinfektionen vor Lockdown-Entscheidung

7-Tage-Inzidenz der Bundesländer in Österreich