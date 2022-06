Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten am Samstag knapp 9.000 Neuinfektionen. Das liegt über dem Wochendurchschnitt und ist zudem ein starker Anstieg im Vergleich zum vergangenen Samstag.

ÖSTERREICH. Von Freitag auf Samstag wurden österreichweit 8.912 Neuinfektionen gemeldet. Das liegt nicht nur über dem Sieben-Tage-Schnitt von 8.127 Infektionen, sondern ist auch im Wochenvergleich ein deutlicher Anstieg – am vergangenen Samstag waren es noch 5.407 Neuinfektionen, also um 3.505 Neuinfektionen weniger. Derzeit befinden sich aufgrund des Corona-Virus 677 Menschen in Spitalsbehandlung, 44 davon werden auf Intensivstationen betreut. Es gibt einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung vom Freitag:

Burgenland: 289

Kärnten: 308

Niederösterreich: 1.831

Oberösterreich: 1.190

Salzburg: 386

Steiermark: 883

Tirol: 443

Vorarlberg: 334

Wien: 3.248

Corona-Ampel wieder auf gelb

Aufgrund der zuletzt wieder stetig ansteigenden Infektionszahlen stufte die Corona-Kommission Österreich diese Woche mehrheitlich wieder auf gelb ein. Die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien wurden mit mittlerem Risiko bewertet. Kärnten, Oberösterreich und Steiermark bleiben grüngelb und damit im Bereich des geringen Risikos.

Österreich wurde auf der CoV-Ampel wieder auf gelb eingestuft.

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Sieben-Tage-Inzidenz bei 633,5

Gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt nun bei 633,5 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Den höchsten Wert gibt es derzeit in Wien mit 996,4. Darauf folgen die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Vorarlberg (734,2, 614,2 bzw. 592,4). Weiters folgen Salzburg (556,1), die Steiermark (463,4), Oberösterreich (456,4), Tirol (431,5) und schließlich Kärnten (328,9).

Positivitätsrate bei 10,44 Prozent



In den vergangenen 24 Stunden wurden die Ergebnisse von 85.380 neuen PCR-Tests eingemeldet, davon waren 10,44 Prozent positiv. Damit liegt auch die Positivitätsrate vom Samstag über dem Sieben-Tage-Schnitt – durchschnittlich waren vergangene Woche 8,4 Prozent der PCR-Tests positiv.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 4.379.764 positive Testergebnisse, davon sind 4. 276.737 wieder genesen – 18.758 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

