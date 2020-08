Die wachsende Anzahl älterer und pflegebedürftiger Menschen wird für Österreichs Gemeinden zu einer Herausforderung. Dieser demographische Wandel wird erhebliche Effekte auf die Pflegevorsorge in den Gemeinden haben. Bis 2050 wird in allen Bundesländern die Anzahl der hochaltrigen Personen um das bis zu Dreifache steigen. Die Finanzierung des Sozial- und Pflegesektors und vor allem die Koordination bei der Betreuung pflegebedürftiger Menschen mit Bund und Ländern muss sich auf diesen Wandel einstellen. Aber genau dort orten viele österreichische Gemeindevertreter einen großen Nachholbedarf.

ÖSTERREICH. Dieses Koordinierungsdefizit ortet auch eine aktuelle Studie des WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung). Die Befragung, an der 649 Gemeinden teilgenommen haben, hat ergeben, dass aus Sicht der Gemeinden Nachholbedarf bei der Koordination der Pflege besteht. Zum einen durch eine systematische Herangehensweise, um Informationen über den gegenwärtigen und künftigen Pflegebedarf zu erheben. Zum Anderen auch, um den Bewohnern in den Gemeinden kompetente und wohnortnahe Informationen und Beratung zur Pflege anbieten zu können.

Großes Defizit

Die Experten raten zu regionalen Pflegeinformationsstellen, die eine Lösung bei diesem Defizit sein könnten. Diese könnten zu einer Anlaufstelle werden, um Beratung und Informationen zu erhalten. Über alle Bundesländer hinweg findet dieser Ansatz großen Zuspruch. Zudem könnte von dort aus auch die Entwicklung des regionalen Pflegebedarfs verfolgt und daher besser prognostiziert werden.

"Die Verbesserung der Bedarfsplanung für Pflegeleistungeen sehen 64 Prozent (Tirol) bis 88 Prozent (Salzburg) der Gemeinden als wichtigste Mittelfristige Herausforderung an. Die Mehrheit der Gemeinden scheint derzeit keine systematische Herangehensweise zu verfolgen, um Informationen über den gegenwärtigen und künftigen Pflegebedarf der lokalen Bevölkerung zu erheben," so Studienleiterin Ulrike Famira-Mühlberger, stellvertretende Leiterin des WIFO.

Problematisch

Dieser Sachverhalt "ist aus zweierlei Hinsicht problematisch", führt Famira-Mühlenberg fort. "Zum einen brauchen die Pflegebedürftigen und ihre Familien auf regionaler Ebene eine Ansprechperson, die über die Pflegeunterstützungsmöglichkeiten in einer Region Bescheid weiß. Zum anderen kann die Information über die regionalen Pflegebedürfnisse verwendet werden, um das Angebot an Pflegedienstleistungen dementsprechend anzupassen", fasst die Studienleiterin den Befund zusammen.

Keine Rücksicht auf Gemeinden

Eine weitere wesentliche Herausforderung für die Pflegeversorgung in Österreich stellt laut WIFO die äußerst komplexe Finanzierungsstruktur dar. Hier gibt es starke Verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften. "Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung sind zwischen unterschiedlichen Gebietskörperschaften verteilt - zumeist ohne gemeinsame Steuerung, sodass es zu Fehlanreizen und Ineffizienzen kommt. Während die Auszahlung des Pflegegelds in die Kompetenz des Bundes fällt, werden Pflegedienstleistungen vorwiegend von Ländern und Gemeinden finanziert", erläutert Christoph Badelt, Leiter des WIFO.

67 Prozent der Gemeinden bemängelten, dass bei der Finanzierung und Organisation nicht ausreichend auf ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Der finanzielle Druck wird größer: "Aus Befragungen aber auch aus der Praxis wissen wir, dass der finanzielle Druck auf die Gemeinden immer größer wird, nicht nur durch die Corona-Krise. Seit Jahren steigen etwa schon die Ausgaben der Gemeinden für Pflege immer weiter. Im Zuges der anstehenden Reform brauchen wir endlich Klarheit über die langfristige Finanzierung des Pflegesystems", fordert Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Alfred Riedl.

Größte Herausforderung

Der Österreichische Gemeindebundpräsident wird sich mit einem Reformpapier in die ab September intensiver beginnenden Debatten zur Pflege stärker einbringen. Aus der WIFO Studie geht hervor, dass alle Bundesländer und Gemeindegrößen an, dass die Finanzierung des Pflegesystems als die größte Herausforderung betrachtet wird. Ebenso brennend ist die Herausforderung, über ausreichend Pflegepersonal zu verfügen. Diese Frage sehen 91 Prozent (Niederösterreich) bis 100 Prozent (Vorarlberg) der Gemeinden als sehr wichtig bzw. (eher) wichtig an.

Gute Erfahrungen mit privaten Pflegeeinrichtungen

In Österreich macht es für die Beziehenden einer Pflegedienstleistung keinen finanziellen Unterschied, ob diese von der öffentlichen Hand, einer privaten gemeinnützigen Organisation (NPO) oder einem privaten Unternehmen geführt wird. Nach ihren Präferenzen hinsichtlich der Trägerschaft gefragt, können sich vor allem die Gemeinden, in denen sich schon jetzt ein privates Stationäres Pflegeheim befindet, ein privates Unternehmen als Träger vorstellen.

Das sieht SeneCura als Chance und Auftrag zugleich. "Es ist unser Anspruch, eine aktive Rolle in allen 57 Gemeinden in ganz Österreich, in denen sich ein SeneCura Sozialzentrum befindet, zu spielen. Wir sind bestrebt das soziale Leben im Ort aktiv zu beleben - durch die Integration von Kindergärten oder Fitness-Studios oder Angebote wie den Mittagstisch für die örtliche Schule. Die starke Verbundenheit mit den Gemeinden nimmt in den unterschiedlichsten Orten verschiedene Formen an, je nach Bedarf vor Ort und den Möglichkeiten unseres Teams in der jeweiligen Region", erläutert Markus Schwarz, COO der SeneCura Gruppe.