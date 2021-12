In Österreich könnten die Quarantäneregeln gelockert werden. Angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante haben einige Länder bereits solche Lockerungen umgesetzt. Durch die zu erwartenden Tausenden Neuinfektionen täglich könnte die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne nämlich zu einem Problem werden.

ÖSTERREICH. In Österreich prüfe man bereits solche Lockerungen, so die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich. Das sei "durchaus vorstellbar", meinte Reich in der "ZiB1" am Donnerstag. Allerdings müssten diese "in einem gesamtstufenhaften Vorgehen stimmig sein". Auch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte sich für eine Verkürzung der Absonderung ausgesprochen.

Strenge Regeln für Omikron-Kontaktpersonen

Aktuell müssen Personen nach Kontakt mit einem Omikron-Infizierten für zehn Tage in Quarantäne und können sich nach fünf Tagen Freitesten. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Diese gelten als K1-Person und müssen demnach in Absonderung. Bei den bisherigen CoV-Varianten war dies nicht der Fall. Geimpfte und Genesene wurden sogar bei direktem Kontakt nur als K2-Personen eingestuft und müssen sich somit nicht absondern.

Hacker: Kein Omikron-Infizierter im Spital

Im Gespräch mit der Zeitung "Standard" sprach sich Wiens Gesundheitsstadtrat dafür aus, die Absonderung auf fünf Tage oder eine Woche zu verkürzen und die Quarantäneregeln zu lockern. Außerdem verwies Hacker darauf, dass bisher von den knapp 2.000 positiv auf Omikron getesteten Menschen in Wien kein einziger im Spital landete.

Warten auf Daten

Simulationsforscher Niki Popper meinte in der "Wiener Zeitung", dass die Aussichten für die zweite Jännerhälfte derzeit noch äußerst unsicher seien. Allerdings erwarte man detailliertere Daten aus Großbritannien. Diese würden dann zeigen, "ob die Welle dort tatsächlich schon wieder runtergeht". Außerdem sollen auch Zahlen aus Dänemark zu den Hospitalisierungen bei der nächsten Prognose am Mittwoch berücksichtigt werden. Diese Daten werden auch bei der Entscheidung, wie es nach den Weihnachtsferien mit Schulöffnungen weitergeht, eine Rolle spielen. Auch bei der Entscheidung, ob die Quarantäne bei einer Ansteckung eventuell verkürzt werden könnte, werden diese Daten hilfreich sein.

Lockdown für Ungeimpfte verlängert

