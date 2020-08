Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist weltweit und auch in Österreich in den vergangenen 24 Stunden stark gestiegen. Mit 395 Neuinfektionen (bei 272 Neugenesenen) verzeichnen die Gesundheitsbehörden ein Plus von 1,5 Prozent. Das ist laut Epidemiologischem Meldesystem (EMS) ein neuer Höchstwert seit dem Lockdown im April. Vor allem Urlaubsheimkehrer ließen die Zahlen zuletzt ansteigen.

ÖSTERREICH. Die Zahl der aktiv Infizierten erhöht sich damit auf 3.386. Vergleichsweise stabil bleibt die Lage in den Spitälern: Aktuell befinden sich 144 Corona-Erkrankte in Österreich in Spitalsbehandlung. Stabil ist in Österreich auch die vergleichsweise geringe Zahl von Todesfällen.

Reproduktionszahl gesunken

Freitagnachmittag hatte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die epidemiologische Auswertung für die vorangegangenen 13 Tage publiziert. Die effektive Reproduktionszahl des Coronavirus – wie viele Menschen steckt im Durchschnitt ein Betroffener an – ist in Österreich für den Zeitraum von 14. bis 26. August auf 1,14 gesunken. Im vorangegangenen Vergleichszeitraum hatte sie noch 1,31 betragen.

Insgesamt gab es bis Samstag 20.00 Uhr 26.922 bestätigte Fälle, geht aus dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor, über 1.160.743 Tests wurden durchgeführt und gemeldet.

CoV-Ampel bestand Test

Als Vorbereitung auf den Herbst und mögliche nötige regionale Vorgehensweisen gegen das CoronaVirus ist am Donnerstag die nicht öffentliche Generalprobe für die CoV-Ampel erfolgt. Die letzten Tests hätten „gezeigt, dass die Kommission und damit die Ampelschaltung bereits gut arbeitsfähig sind“, teilte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung mit. Über ein vierstufiges System ausgehend von Grün (niedriges Risiko) über Gelb und Orange bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen ab Freitag vor Schulbeginn in Ostösterreich die Farben samt jeweiligen Maßnahmen online gehen. Mindestens einmal pro Woche oder auch öfter wird ab kommender Woche auf einer Website die jeweilige epidemiologische Lage der Regionen bis zu den Bezirken – außer im Fall von Wien – in einer der vier Farben samt daraus abgeleiteten Folgen präsentiert.

Anstieg in ganz Europa

In ganz Europa werden aus einigen Ländern besorgniserregende Steigerungen gemeldet: allen voran aus Spanien (plus 9.779 = plus 2,3%) und Frankreich (plus 7.462 = plus 2,5%). Luxemburg meldet ebenfalls starke Steigerungen, auch Kroatien (plus 3,9%), Griechenland, Slowakei, Tschechien, Montenegro und Ungarn haben – teilweise allerdings von relativ geringem Ausgangsniveau – überdurchschnittliche Steigerungen.

Für den 1. September kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Pressekonferenz über den "Start von Phase 4" bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich an.

Kurz: „Der Herbst wird hart, aber Sommer 2021 kann wieder normal werden“

Kritik an Kurz nach Rede zur Lage der Nation