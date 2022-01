COVID19 stellt Kinder vor große Herausforderungen. Der Workshop „Das Virus und wir“ von Ludwig Kaspar stellt den Ängsten, den aus der Medien- und Erwachsenenwelt übernommenen Schlagwörtern und Katastrophenbildern kindergerechte Information gegenüber.

ÖSTERREICH. "Das soziale Leben, der schulische Unterricht und die privaten Verbindungen leiden unter Lockdowns, Schutzmaßnahmen – Masken und dergleichen – sowie allgemeinen Ängsten sehr. Zwischen Lockdown, Home Schooling und der Angst, nahe Angehörige mit dem Virus anzustecken, entstehen Sorgen und psychische Probleme, die einer Antwort bedürfen", meint Ludwig Kaspar, ehemaliger Vize-Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenbundes. Im Sinne der Kinderrechte wird mit dem Projekt "Das Virus und wir" Menschen unter 14 Jahren die Möglichkeit eröffnet, kreativ, lösungsorientiert und angstfrei mit der aktuellen Bedrohung umzugehen. Der Workshop versteht sich weder als Booster-Programm für etwaige Impfkampagnen, noch ist er dazu da, die politischen Maßnahmen zur aktuellen Pandemie zu verbreiten. Prioritär geht es darum, den aktuellen Stand der Wissenschaft sowie die Hintergründe des Auslösers – Viren als urzeitliche Organismen – darzulegen. Die Kinder sollen dabei Kompetenz in der Einschätzung der medial und persönlich tradierten Themen erwerben und empfinden.

Kein Ersatz für Therapie

„Das Virus und wir“ ist kein therapeutisches Angebot für schwer von den sozialen und psychischen Folgen der Pandemie betroffene Kinder, sondern ein Informationsangebot, das die aktuellen Fragen erklärt und Hintergründe bietet, die zum Verständnis beitragen. Der Workshop setzt daher stark auf gemeinsames Erarbeiten von und Spielen mit Viren, Impfungen und dem Immunsystem, das in seiner basalen Funktion bildlich erlebt wird. Das vermittelte Wissen dient dazu, den Angstmomenten eigene Kompetenz in der Einschätzung entgegenzusetzen. Neben dem Workshop selbst wird dem Lehrpersonal ein einfaches, textlich fallweise humorvolles Multiple-Choice-Übungsblatt mitgegeben, mit dem am Tag nach dem Workshop noch einmal über Verständnisprobleme und etwaige Ängste diskutiert werden kann. Weitere Informationen sind bei der Österreichischen Akademie für Gesundheitsmanagement erhältlich.

MeinMed-Newsletter:

Bleiben Sie mit dem MeinMed-Newsletter auf dem Laufenden! Erhalten Sie ganz bequem die neuesten Gesundheits-Informationen oder Veranstaltungs- und Webinartermine in Ihr E-Mail-Postfach.