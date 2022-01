Die Feierlichkeiten zu Weihnachten und Neujahr gehen häufig mit sehr deftiger Kost, dem einen oder anderen Glas Wein zuviel und dafür mit zu wenig körperlicher Aktivität einher. Die Ausscheidungsorgene, also Nieren, Leber, Magen und Darm, sind nun besonders gefordert. Um den Selbstreinigungsprozess des Körpers zu unterstützen kann es hilfreich sein, die sogenannte Autophagie anzuregen.

ÖSTERREICH. Unter Autophagie ("sich selbst essen") versteht man einen Vorgang, mit dem nicht mehr benötigte Bestandteile der Zelle abgebaut und wiederverwertet werden. So erhält der Körper neue Moleküle wie Aminosäuren, Fettsäuren oder Kohlenhydrate. Dieser Vorgang setzt beim Menschen automatisch ein, allerding erst, wenn er für eine gewisse Zeit keine Nahrung zu sich nimmt. Erst ab etwa 14 Stunden Nahrungsabstinenz kommt die Autophagie ins Rollen. Deshalb wird dieser Recycling-Prozess auch häufig mit dem Intervallfasten in Verbindung gebracht. Die bekannteste Form stellt die 16:8-Methode dar. Gegessen wird also nur an acht Stunden am Tag, die restlichen 16 Stunden gibt es nur Wasser und ungesüßte Tees. Apropos Tees: Bestimmte Pflanzen wie Brennnessel, Löwenzahn oder Mariendistel unterstützen den Körper zusätzlich bei der Selbstreinigung. Ausreichend Bewegung tut das übrige. Als Turbo für für die Zellregeneration gilt verschiedenen Studien zufolge auch Spermidin. Es ist dies eine körpereigene Substanz und auch in vielen Lebensmitteln enthalten ist, so etwa in Weizenkeimen, reifem Käse, Pilzen, Grapefruits und Sojabohnen. Erstmals wurde Spermidin in den 1970er-Jahren in Samenflüssigkeit nachgewiesen, deshalb der Name.

MeinMed-Newsletter:

Bleiben Sie mit dem MeinMed-Newsletter auf dem Laufenden! Erhalten Sie ganz bequem die neuesten Gesundheits-Informationen oder Veranstaltungs- und Webinartermine in Ihr E-Mail-Postfach.