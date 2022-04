Der Süßwarenkonzern Ferrero hat seinen Rückruf für bestimmte Schokoladenprodukte der Marke Kinder wegen des Verdachts auf Salmonellen ausgeweitet. Auch in Österreich werden ausgewählte Chargen von Kinderprodukten vorsorglich zurückgerufen.

ÖSTERREICH. Die Ursache ist laut Ferrero ein Filter in einem belgischen Werk. Vom Salmonenellenproblem wusste die Firma bereits seit 15. Dezember des Vorjahrs, wie nun bekannt wurde. Die belgischen Behörden entzogen der Fabrik nun die Lizenz.

Nach dem Bekanntwerden mehrerer Salmonellen-Fälle hat der Süßigkeitenhersteller Ferrero Fehler im Umgang mit den Rückrufen einiger Produkte zugegeben. Das italienische Unternehmen räumte am Freitag "interne Ineffizienzen" ein, "die dafür sorgten, dass es Verzögerungen bei den Rückrufen und beim Informationsaustausch gab". Deshalb seien die Untersuchungen zu dem Fall nicht so schnell und effizient wie nötig durchgeführt worden, hieß es der Mitteilung.

Diese Produkte werden zurückgerufen

Die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos zitierten am Freitagabend daraus. Die Aufsichtsbehörde Afsca kündigte am Freitag an, die Produktionslizenz in Folge von Ermittlungen zu entziehen. Ferrero habe für diese nicht ausreichend Informationen geliefert, so die Mitteilung. Mitten im Ostergeschäft müssen demnach alle Produkte aus dem Werk zurückgerufen werden, unabhängig vom Produktionsdatum.

Auch in Österreich werden ausgewählte Chargen von Kinderprodukten vorsorglich zurückgerufen bzw. aus den Regalen in den Supermärkten entfernt. Der Mitteilung von Afsca zufolge sind hiervon alle Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi und Schoko-Bons betroffen, die in Arlon gefertigt wurden. Afsca bat auch alle Vertriebsfirmen, die entsprechenden Produkte aus dem Einzelhandel zu nehmen. Das Werk in Arlon dürfe erst wieder öffnen, wenn alle Regeln und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt seien. Laut Ferrero entfallen auf das Werk in Arlon rund sieben Prozent des Gesamtvolumens der jährlich weltweit hergestellten Kinderprodukte. Es würden lokale Lösungen etabliert, um die Verbraucher bei der Rückrufaktion zu unterstützen.

Ursache für Verunreinigung

Bisher sind laut EU-Behörden 105 bestätigte Salmonellenfälle sowie 29 Verdachtsfälle registriert worden. Die Ursache für die Verunreinigung von Kinder-Schokolade mit Salmonellen dürfte ein Filter am Auslass von zwei Rohstofftanks in einem belgischen Werk gewesen sein. Ferrero gab am Freitag in einer Aussendung bekannt, dass das Vorhandensein von Salmonellen am 15. Dezember 2021 in Arlon festgestellt wurde. Daraufhin wurden Untersuchungen eingeleitet, um den Herkunftsort zu finden.

