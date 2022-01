23 elastische Faserringe zwischen den Wirbeln haben die Aufgabe, Belastungen der Wirbelsäule abzufangen. Wird der Druck auf die Bandscheiben jedoch zu groß – etwa durch eine schwache Stützmuskulatur, Übergewicht, Fehl- oder Überbelastung –, kann das gelartige Innere gegen die Außenwand der Bandscheibe drücken (Vorwölbung oder Protrusion).

ÖSTERREICH. Ein Riss dieses Faserringes, also ein Bandscheibenvorfall (Prolaps), ist die mögliche Folge. Dieser kann durch Druck auf das Rückenmark oder auf die Nervenkanäle in diesem Bereich starke Schmerzen verursachen – das muss aber nicht der Fall sein. Tritt der Gelkern der Bandscheibe im Reserveraum des Wirbelkanals aus, spricht man von einem stummen Vorfall, den der Betroffene im Bestfall gar nicht bemerkt. Diese stummen Vorfälle werden oftmals nur durch einen Zufallsbefund festgestellt und bedürfen keiner speziellen Therapie. Eine Änderung des Lebensstils, also ausreichend Bewegung zur Kräftigung der Muskulatur, gegebenenfalls Gewichtsreduktion oder mehr Augenmerk auf Haltungs- und Bewegungsmuster, kann jedoch helfen, weiteren Vorfällen vorzubeugen. Auch ausreichend zu trinken, ist wichtig, um die Bandscheiben mit der nötigen Flüssigkeit zu versorgen.

Meist im unteren Rücken

Weitaus am häufigsten ist mit etwa 90 Prozent die Lendenwirbelsäule betroffen, wesentlich weniger oft die Hals- oder Brustwirbelsäule. Die meisten Vorfälle ereignen sich im Alter von 30 bis 50 Jahren. Bei älteren Menschen hingegen ist der Kern so dickflüssig, dass er nicht mehr so einfach vortreten kann. Neben mitunter beträchtlichen Schmerzen können Symptome wie Gefühlsstörungen oder Reflexausfälle und gar Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen auftreten. Nach einem Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule kann sich bei Schädigung der Nervenbahnen eine Inkontinenz entwickeln. Bei Muskel- und/oder Blasenlähmungen wird den Betroffenen eine Operation kaum erspart bleiben, um irreversible Schäden zu verhindern. Dafür wird das auf die Nervenwurzel drückende Bandscheibengewebe entfernt. Die Nervenwurzel kann auch durch eine Punktion des Bandscheibeninneren entlastet werden. In den meisten Fällen sind jedoch konservative Behandlungsmaßnahmen ausreichend.

Erst schonen, dann bewegen

Zunächst sind Ruhigstellung und Bettruhe wichtig. Bei Bandscheibenproblemen, vor allem im unteren Bereich der Wirbelsäule, wird meist die Stufenbettlagerung, also auf dem Rücken mit hochgelegten, angewinkelten Beinen, als entlastend empfunden. Im Rahmen der medikamentösen Therapie kommen schmerzlindernde, entzündungshemmende und muskelentspannende Medikamente oder lokale Betäubungsmittel als Injektion im Bereich der Nervenwurzel zum Einsatz. Zumeist tun den Betroffenen auch Wärmebehandlungen gut. Zusätzlich können Entspannungs- und Atemübungen helfen, die Schmerzen zu lindern. Nach der Akutphase ist die aktive Mithilfe des Patienten gefragt. Ziel ist es im Rahmen der Physiotherapie, die Bauch- und Rückenmuskulatur zu kräftigen und rückenfreundliches Verhalten im Alltag zu erlernen. Ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist sportliche Betätigung, um die Wirbelsäule beweglich zu erhalten und die Versorgung der Bandscheiben mit Nährstoffen zu gewährleisten. Gut geeignet sind beispielsweise Nordic Walking, Wassergymnastik oder Yoga. Wichtig ist jedoch vor allem für Einsteiger, auf die richtige Technik bzw. Ausübung zu achten. Am besten trainiert man zumindest zu Beginn der sportlichen Aktivität unter Aufsicht eines qualifizierten Trainers. Von Sportarten, bei denen hoher Druck auf die Wirbelsäule ausgeübt wird – etwa beim Tennis –, ist jedoch abzuraten.

MeinMed-Newsletter:

Bleiben Sie mit dem MeinMed-Newsletter auf dem Laufenden! Erhalten Sie ganz bequem die neuesten Gesundheits-Informationen oder Veranstaltungs- und Webinartermine in Ihr E-Mail-Postfach.