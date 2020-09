Am Mittwoch, 2.9.2020, wurden 3.343 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte in ganz Österreich verzeichnet - am Dienstag waren es 3.479. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand: Mittwoch, 9.00 Uhr) hervor. Zwischen Montag, 23.00 Uhr, und Dienstag, 23.00 Uhr, wurden 283 neue Fälle über das Epidemiologische Meldesystem (EMS) bestätigt. Aufgrund der Genesungen hat sich die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zu gestern dennoch verringert. Insgesamt wurden bisher 27.787 Menschen positiv getestet. 1.193.127 Tests wurden durchgeführt und gemeldet.

Der schweizerische Pharmakonzern Roche will noch im Septmeber einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem soll das Testergebnis innerhalb von 15 Minuten feststehen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Wir informieren Sie ab 1. September täglich über den aktuellen Stand der Neuinfizierten pro Bundesland und in allen Regionen!

Die Regionalmedien Austria (RMA) verwenden stets die Zahlen des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) als Basis ihrer Berichterstattung.