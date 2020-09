Am Freitag, 4.9.2020, wurden 3.481 aktiv mit dem Corona-Virus Infizierte in ganz Österreich verzeichnet. Es gab 357 Neuinfektionen. Nach den 403 Neuinfektionen am Vortag, sind das wieder weniger positiv Getestete. Zudem gelten 342 Personen wieder als genesen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand: Freitag, 11.00 Uhr) hervor. Insgesamt wurden bisher 28.528 Menschen positiv getestet. 1.236.489 Tests wurden durchgeführt und gemeldet.

Die Regionalmedien Austria (RMA) verwenden stets die Zahlen des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) als Basis ihrer Berichterstattung.