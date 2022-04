Immer noch gibt es viele Gemeinden in Österreich, in denen der Impffortschritt noch weit unter 50 Prozent liegt, obwohl nun immer mehr neue Impfstoff-Technologien zugelassen werden. Harte Kritik an der jüngsten VfGH-Entscheidung, wonach der erste “Ungeimpften-Lockdown” im November 2021 legal gewesen sei, kommt indes von Michael Brunner, Bundesparteiobmann der MFG.

ÖSTERREICH. Die Zahl der Impfungen steigt in Österreich nicht merklich an. In Gresten Land (NÖ) etwa haben immer noch nur 49 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impf-Zertifikat, in Schwarzau im Gebirge 52 Prozent. Im oberösterreichischen Eberstallzell sind nur 48 Prozent geimpft, in in Feldkirchen gar nur 47 Prozent.

Impfmuffel gibt es im Burgenland nur wenige. Kitsee tanzt mit derzeit 54 Prozent Durchimpfungsrate etwas aus der Reihe. In Wien ist in Favoriten (64 Prozent), gefolgt von Brigittenau und Simmering mit je 64 Prozent die Durchimpfungsrate am geringsten. Stall zählt in Kärnten mit 41 Prozent zu den Schlusslichtern, ebenso Mörtschach mit 46 Prozent.

In Salzburg liegt St. Kolomann mit 50 Prozent am weitesten hinten, gefolgt von Scheffau (54%). Michaelerberg-Pruggern weist mit 54 Prozent eine für die Steiermark schwache Durchimpfungsrate aus. In Tirol bilden die Schlusslichter Spiss (48 Prozent), Niederndorferberg (50%), sowie Pinswang mit 55 Prozent. Vorarlberg hat eine relativ hohe Durchimpfungsrate – aus der Reihe tanzen Sibratsgfäll (45 Prozent Durchimppfungsrate) und St. Gerold (46 Prozent).

Weitere Impfstoffe mit anderen Technologien

Für jene, die bisher zögerlich waren, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, stehen mittlerweile auch Impfstoffe auf Basis bewährter Technologien zur Verfügung. Der Impfstoff von Novavax wird bereits verimpft, jener von Valneva wird voraussichtlich im April zugelassen.

„Bisherigen COVID-19-Impfstoffen lag das Prinzip zugrunde, dass die genetische Information eines Oberflächenproteins (das sogenannte Spike-Protein) von SARS-CoV-2 in den Muskel injiziert wird und die Muskelgewebszellen das Protein in weiterer Folge selbst herstellen. Dieses Protein wird in weiterer Folge vom Körper als fremd erkannt und er beginnt mit dem Aufbau einer entsprechenden Immunabwehr“, erläutert Otfried Kistner, internationaler unabhängiger Impfstoffexperte die Funktionsweise von mRNA- und Vektorimpfstoffen.

Impfpflicht - bitte warten

Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wurde ja ausgesetzt, weil, wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ausgeführt hatte, die Pflicht bei der vorherrschenden (Omikron-)Variante nicht verhältnismäßig sei. In drei Monaten soll neu entschieden werden. Eigentlich hätte bei Verstößen gegen die Pflicht ab Mitte März gestraft werden sollen.

Kritik an Entscheid für Lockdown für Ungeimpfte

Der Lockdown für Ungeimpfte im November 2021 war laut Urteil des Verfassungsgerichtshof (VfGH) verfassungskonform, wie am Mittwoch bekannt wurde. Auch die Nachtgastro-Regelung vom Sommer 2021 bestand vor dem VfGH.

- Trotz sinkender Infektionszahlen bleibt Österreich rot

Der VfGH, der seiner Entscheidung die Darstellung der epidemiologischen Situation im Verordnungsakt des Gesundheitsministers zugrunde legt, hätte diese nicht hinterfragt, sondern ohne Prüfung als gegeben angenommen, kritisiert Michael Brunner, Bundesparteiobmann der MFG. Weder hätte der Gerichtshof die im Verordnungsakt vorhandene Dokumentation geprüft, noch, ob diese überhaupt zutreffe.

Auch habe man nicht beurteilt, ob tatsächlich eine Gefahrenlage bestanden habe, sondern „lediglich“, ob der Gesundheitsminister Prognosen annehmen durfte, die derart gravierende Grundrechtseinschränkungen notwendig machen würden. Zudem habe der VfGH die Anzahl der Normal- und Intensivbetten in den Spitälern nicht darstellt, schon gar nicht zwischen wegen oder mit Covid-19 hospitalisierten Personen unterschieden, ebenso wenig bei "Neuinfektionen“ zwischen symptomatischen und asymptomatischen Personen differenziert.

Anrufung des EGMR wird geprüft

Der Verfassungsgerichtshof gehöre dringend reformiert und vollständig entpolitisiert werden, so der Obmann. Zudem prüfe man nun den Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). "Generell kann die Diskriminierung einer breiten Bevölkerungsgruppe nur verhindert werden, wenn sich die politischen Verhältnisse ändern. Dazu sind wir angetreten und das werden wir auch konsequent umsetzen” so Brunner.

